Revisión VAR de la Conmebol sobre polémico penal de Sporting Cristal vs Palmeiras. (Video: Conmebol)
Revisión VAR de la Conmebol sobre polémico penal de Sporting Cristal vs Palmeiras. (Video: Conmebol)

Ni doce horas pasaron desde el cuestionado triunfo de en , para que la Conmebol diera a conocer los audios del videoarbitraje que llevaron a la decisión de cobrar el penal en contra de , con el que los brasileños sellaran su victoria en Sao Paolo. Dicha decisión, ha sido cuestionada incluso por los mismos encargados de la transmisión e hinchas del ‘Verdao’, pero el ente sudamericano no admite equivocación, ni tampoco afirma que sus árbitros estén en lo correcto.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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