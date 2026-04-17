Ni doce horas pasaron desde el cuestionado triunfo de Palmeiras en Copa Libertadores, para que la Conmebol diera a conocer los audios del videoarbitraje que llevaron a la decisión de cobrar el penal en contra de Sporting Cristal, con el que los brasileños sellaran su victoria en Sao Paolo. Dicha decisión, ha sido cuestionada incluso por los mismos encargados de la transmisión e hinchas del ‘Verdao’, pero el ente sudamericano no admite equivocación, ni tampoco afirma que sus árbitros estén en lo correcto.
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