Universitario de Deportes vivió una noche para el olvido en el Estadio Monumental tras caer sorpresivamente por 2-0 ante Coquimbo Unido en la segunda jornada de la Copa Libertadores. Lo que en la previa se percibía como un grupo “accesible” para el vigente campeón peruano —al evitar a los gigantes de Argentina y Brasil— terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla frente al actual monarca del fútbol chileno. La excesiva confianza que reinaba en las tribunas y en diversos sectores del entorno merengue se estrelló contra la realidad de un equipo visitante sumamente ordenado y efectivo que supo capitalizar sus opciones, dejando al equipo de Javier Rabanal con muchas dudas y sin margen de error en el certamen continental.

Tras el histórico resultado en Lima, el presidente del cuadro chileno, Jorge Contador, decidió dar la cara para analizar el rendimiento de su equipo y responder a los comentarios lanzados días antes del compromiso. El mandamás del ‘Pirata’ fue muy claro al señalar que, si bien sintieron una atmósfera de desdén hacia su institución, esta no provino directamente de la dirigencia de Universitario.

El directivo destacó que este triunfo no es obra de la casualidad, sino el fruto de un trabajo sostenido que los llevó a la cima en su país. “Nosotros tenemos un proyecto que lo venimos desarrollando hace bastante tiempo... el año pasado reciente fuimos campeones con un campeonato realmente extraordinario que pasó a ser histórico en el fútbol chileno”, sostuvo con orgullo.

Coquimbo Unido venció 2-0 a Universitario en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)

Sobre la polémica de si se sintieron menospreciados en la previa del viaje a Ate, Contador señaló directamente a los medios de comunicación peruanos. “Nosotros sí sentimos que nuestros rivales, no ellos, sino que la prensa de Lima... se escuchaba en algunas radios que ya daban por ganador a Universitario”, reveló el directivo chileno.

Según el mandamás de Coquimbo Unido, lo que más molestó en la interna del club fue la ligereza con la que se hablaba de la supuesta superioridad crema antes de rodar el balón. El directivo precisó que en diversos espacios “la única diferencia era por cuánto nos iba a ganar”, una actitud que sirvió como combustible para motivar a sus jugadores en el vestuario.

A pesar de los dardos lanzados desde la capital peruana, el plantel chileno mantuvo la calma y se enfocó estrictamente en el plan de juego diseñado para asaltar el Monumental. “Nosotros somos un equipo que está bien aterrizado por los pies sobre la tierra y los partidos que jugamos”, añadió.

Universitario vs. Coquimbo Unido. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El jugador que destaca de Universitario

En medio del análisis del encuentro, el presidente del ‘Pirata’ también se tomó un tiempo para elogiar el desempeño individual de un futbolista de la ‘U’ que le llamó poderosamente la atención. Se trata del ecuatoriano José Carabalí, de quien destacó sus virtudes ofensivas: “Me gustó su rapidez y su ida a la línea de fondo”, confesó el directivo.

Finalmente, Contador valoró la importancia de estos tres puntos conseguidos en condición de visitante, calificándolos como una “victoria muy trabajada” que los pone en carrera firme por la clasificación. Mientras Coquimbo celebra, en Universitario queda dudas sobre la permanencia de su entrenador Javier Rabanal.

Carabalí fue destacado como uno de los mejores, en los últimos dos partidos de Libertadores. (Foto: EFE)

TE PUEDE INTERESAR