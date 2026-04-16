Una medalla de oro lo pueden conseguir muchos, pero cuatro a nivel mundial es un prestigio que solo los grandes pueden presumir de ello. Y en Perú, hay una multicampeona que nunca deja de ser noticia por sus destacadas participaciones en los eventos más importantes del atletismo: Kimberly García, quien el último fin de semana volvió a coronarse campeona mundial de Marcha Atlética y que ahora buscará seguir el camino de la preparación pensando en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ‘Juego en Corto’ habló largo y tendido sobre sus próximos objetivos a vencer.

La fondista nacional analizó su reciente desempeño en tierras brasileñas, donde logró imponerse en una modalidad totalmente nueva para el circuito internacional. Tras superar las exigentes condiciones geográficas y climáticas, Kimberly detalló cómo ha sido su proceso de retorno a la alta competencia luego de un periodo necesario de descanso físico y mental para llegar en óptimas condiciones a este certamen.

A pesar de las dificultades del terreno, la atleta se mostró satisfecha por haber alcanzado los objetivos trazados junto a su comando técnico. “Estoy muy contenta con el resultado. Vengo con una preparación, tras una para larga, y poco a poco voy alcanzando mi nivel. Sabía que sería duro por las condiciones climáticas, por la misma ruta, pero felizmente salió todo bien”, confesó.

Kimberly García es campeona mundial en media maratón en Brasil. Foto: World Athletics.

Respecto a los cambios en el reglamento internacional, García explicó la transición hacia las nuevas distancias oficiales que regirán las próximas competencias de élite. “Anteriormente las pruebas eran de 20 y 35 kilómetros, ahora son media maratón (21km) y maratón (42km). Obviamente en los juegos olímpicos sí habrá media maratón”, detalló sobre el nuevo formato competitivo.

La disciplina y el sacrificio diario son los pilares que sostienen el éxito de nuestra tetracampeona mundial, quien reveló la exigente rutina que cumple para mantenerse en la cima. “Entreno a doble turno por las mañanas, luego voy a fisioterapia... por la tarde hago un entrenamiento más. Normalmente entreno en Huancayo”, precisó.

Mirando hacia el futuro cercano, Kimberly no ocultó su emoción por la idea de competir nuevamente en casa para los Panamericanos de Lima 2027. “Este año acabaron mis competencias importantes y el año que viene tenemos los panamericanos... el solo hecho de pensarlo me pone un poco nerviosa por estar rodeada de mi gente”, admitió con humildad.

Kimberly García se quedó con la medalla de oro en el Mundial. (Video y Foto: World Athletics)

Sin embargo, la campeona aprovechó el espacio para hacer un pedido urgente a las autoridades para fomentar esta disciplina en las nuevas generaciones. “Sí hay futuro, pero creo que hay que masificar un poco más la marcha atlética porque no es tan conocido como la maratón y otros deportes... se necesita invertir un poco más para que los niños y niñas se animen a practicarlo”, sentenció sobre el futuro del atletismo peruano.

Finalmente, García cerró la entrevista agradeciendo el respaldo del IPD y el Comité Olímpico, además de enviar un mensaje a la afición que la alienta. “Les agradezco bastante por los mensajes. Yo seguiré entrenando durísimo para seguir regalándole logros a mi país”, concluyó la deportista, reafirmando su inquebrantable compromiso de dejar en alto al Perú.

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