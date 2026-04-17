El amargo desenlace en el Allianz Parque ha dejado una sensación de impotencia profunda en el campamento rimense, especialmente por la forma en que se escapó un resultado que parecía controlado estratégicamente. Sporting Cristal mostró una cara sumamente competitiva ante el poderoso Palmeiras, ejecutando un plan táctico que neutralizó por largos pasajes al gigante brasileño en su propia casa. Sin embargo, la polémica decisión arbitral en la recta final terminó por desmoronar la ilusión de rescatar un punto que hubiera sido histórico en Sao Paulo.

Ante este escenario, el técnico Zé Ricardo no ocultó su desazón, pero rescató la valentía de un plantel que empieza a asimilar su idea de juego bajo la máxima presión internacional. Tras el pitazo final en tierras brasileñas, el estratega celeste analizó fríamente el desempeño de sus dirigidos y la incidencia del penal en el marcador.

El técnico resaltó que la estrategia diseñada para este compromiso de Copa Libertadores se cumplió con mucha disciplina táctica, aunque un factor externo terminó inclinando la balanza en su contra. Ahora, la consigna es canalizar esa frustración para sostener el alto nivel de rendimiento mostrado de cara a los retos inmediatos que se vienen en el calendario.

Sporting Cristal se enfrentó a Palmeiras en Copa Libertadores. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Sobre el polémico cobro que definió el encuentro, el entrenador brasileño fue muy sincero al expresar el sentimiento que embarga al vestuario cervecero. “Sí, los hechos son un poco de frustración porque tuvimos un buen planeamiento para partida, lo ejecutamos bien. Pero ese es fútbol, debemos trabajar para la próxima partida”, manifestó el DT.

A pesar del dolor por la derrota, Zé Ricardo instó a sus jugadores a no quedarse anclados en el lamento y mirar hacia adelante con optimismo renovado. “Sí, es frustrante para nosotros, teníamos la ilusión de sacar un buen resultado en São Paulo, pero ahora debemos pensar en la liga local y después intentar lograr tres puntos”, agregó.

Para el timonel rimense, la clave para superar este bache internacional será mantener la concentración absoluta en cada compromiso que tengan por delante en ambos frentes. “Cada partida es otro partida, debemos trabajar juego a juego”, sostuvo el técnico.

Palmeiras' Argentine forward #42 Jose Manuel Lopez celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Palmeiras and Peru's Sporting Cristal at Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Brazil on April 16, 2026. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Cabeza en alto para el próximo compromiso

El estratega también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje directo a la hinchada ‘bajopontina’ pensando en el próximo duelo en el campeonato peruano. “Espero el apoyo de la afición para que nosotros hagamos una gran partida en la UTC”, indicó.

Respecto a cómo sostener el crecimiento futbolístico que ha mostrado el equipo desde su llegada, Zé Ricardo fue enfático al señalar el camino del éxito diario. “Ahora es trabajar, trabajar es lo más importante. Los chicos están trabajando bien, muy comprometidos, con mucha personalidad”, detalló.

Finalmente, el entrenador cerró su análisis con un mensaje de convicción sobre la capacidad de este Sporting Cristal para competir contra cualquier rival de jerarquía. “Tenemos la ilusión de hacer una gran partida y eso es lo que esperamos”, concluyó de forma tajante.

TE PUEDE INTERESAR