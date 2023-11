River vs. Instituto EN VIVO vía TNT Sports: a qué hora juegan y dónde ver partido

River vs. Instituto se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 26 de noviembre por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental de Núñez (Buenos Aires). El partido está programado para las 6 de la tarde (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, ESPN, STAR Plus y Fanatiz para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Así luce el estadio Más Monumental de River Plate abarrotado. (Video: River Plate)

River vs. Instituto: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; Miguel Ángel Borja. DT: Martín Demichelis

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Nicolás Linares, Gabriel Graciani y Gastón Lodico; Damián Puebla; Adrián Martínez y Gregorio Rodríguez. DT: Diego Dabove.