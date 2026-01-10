River Plate se encuentra en deuda con su hinchada, tras un 2025 irregular, y el primer gran termómetro para medir su verdadero nivel será ante rivales que, a lo largo del año, podría volver a enfrentar. En Uruguay, el cuadro ‘millonario’ afrontará un escenario exigente, ante un rival de peso internacional y con la presión de empezar a mostrar señales claras de evolución colectiva como Millonarios. El amistoso no solo servirá para sumar minutos, sino también para comenzar a marcar el rumbo de un año competitivo.

River Plate tuvo un 2025 sin logros importantes, por lo que el 2026 significará una temporada de redención, ante las dudas por la continuidad de Marcelo Gallardo como DT. El equipo ha trabajado en San Martín de los Andes en los últimos días para llegar a punto a los amistosos.

Con la mente puesta en brillar en Uruguay, también pondrán a la marcha algunos refuerzos. Cuentan con algunas incorporaciones recientes y están evaluando a jugadores que regresan de préstamos.

La portería es una de las principales preocupaciones debido a la lesión de Franco Armani y la salida de Jeremías Ledesma Además, se reportan ausencias de jugadores importantes como Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Costantini.

Millonarios, por su parte, tendrá a Radamel Falcao García como uno de sus principales atractivos. El ‘Tigre’ llegó como refuerzo de renombre, en lo que sería una de sus últimas temporadas como profesional. La idea es que tenga minutos contra su ex club.

Otra de las incorporaciones es Rodrigo Ureña, quien lleva más días en la pretemporada y tiene altas opciones de jugar este domingo. El exUniversitario asumirá un rol vital en la volante para el DT, quien lo pidió para este 2026, pagando su cláusula de salida al equipo peruano.

El conjunto colombiano busca llegar “afilado” a la Copa Sudamericana, el certamen internacional que disputará este año, enfrentando a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Bogotá.

¿A qué hora juegan River vs. Millonarios?

El amistoso entre River vs. Millonarios se jugará este domingo 11 de enero. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y a las 9:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también se iniciará a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver el partido entre River vs. Millonarios?

El encuentro será transmitido en exclusiva para Sudamérica a través del Plan Premium de Disney Plus. En Argentina, la señal estará disponible por ESPN Premium. No habrá transmisión por señal abierta en Perú, por lo que el streaming será la única alternativa para seguir el debut de los íntimos en este torneo. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.

