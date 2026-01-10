La ceremonia de gala para el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 no solo sirvió para conocer el calendario, sino para marcar la cancha ante las críticas. Jean Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aprovechó los reflectores del evento para responder con firmeza a los cuestionamientos lanzados recientemente por Álvaro Barco. El directivo federativo no dudó en calificar las palabras del gerente deportivo de Universitario como desmedidas. Ferrari fue enfático en señalar que dichas declaraciones no suman al sistema y sugirió que el club crema tome medidas correctivas puertas adentro tras este incidente mediático que agitó la previa.

En medio del caos que se ha generado por el conflicto de los derechos televisivos, uno de los que más criticó con dureza, fue Álvaro Barco, acusando incluso a la FPF de no poner de su parte para ayudar a los clubes y calificando que el torneo local es un ‘cadáver’ que perjudica el desarrollo integral del fútbol peruano.

Frente a esto, Ferrari fue enfático al señalar que criticar sin conocer el fondo del asunto es sumamente perjudicial para la imagen del torneo. “Sí, bueno, eso definitivamente no ayuda al sistema, ¿no? Porque lo primero que hay que saber es exactamente el problema, pero acá hay algunos que dan opiniones sin tener conocimiento del problema, ¿no?”, declaró textualmente, evidenciando su molestia.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC).

Al referirse puntualmente al gerente deportivo de Universitario, el directivo de la FPF no tuvo reparos en calificar sus palabras como totalmente desmedidas. “En el caso de la U, bueno, fueron, creo yo, una declaración fuera de lugar, ¿no?, exagerada por parte de Álvaro”, sentenció Ferrari, marcando una clara distancia y desaprobación sobre la forma en que se expresó Barco.

La advertencia fue más allá, trasladando la responsabilidad a la directiva crema para que analice el comportamiento de su trabajador. “Pero bueno, seguramente ya en su interna ellos tendrán que hacer su evaluación y hacer las correcciones correspondientes, porque evidentemente hoy hay una liga, una Liga 1, que es la encargada de justamente la Liga Profesional de Fútbol”, manifestó.

Ferrari insistió en diferenciar la opinión de Barco de la posición oficial del club, intentando no romper relaciones institucionales con la ‘U’. “Ese es un tema que lo tendrán que resolver en su interna. El comunicado de la federación ha sido puntual y Universitario de Deportes, en este caso, se da una opinión que entiendo yo es más personal que institucional”, agregó.

Jean Ferrari. (Foto: GEC)

El directivo reiteró que el cuadro estudiantil debe tomar medidas, pues el conflicto mediático no beneficia a ninguna de las partes involucradas. “Que tendrán pues que hacer su evaluación correspondiente”, remató Ferrari, esperando un deslinde formal o una rectificación por parte de la administración de Ate para calmar las aguas antes del inicio del torneo.

Sin embargo, no todo fue defensa corporativa, pues también reconoció la deuda pendiente del operador televisivo que tiene inquietos a los equipos. “1190 Sports tendrá que cumplir con los clubes para que los clubes, evidentemente, estén tranquilos y puedan empezar el campeonato”, admitió Ferrari.

Con el fixture ya revelado y las posturas marcadas, la temporada 2026 inicia con un clima tenso en los escritorios de la Videna. La exigencia pública de una “corrección interna” añade un nuevo ingrediente a la rivalidad dirigencial, mientras los hinchas esperan que estos conflictos administrativos no afecten el inicio de la Liga 1 pactado para el 30 de enero.

TE PUEDE INTERESAR