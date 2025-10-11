River vs. Sarmiento: fecha, horarios y canales de TV por Liga Profesional Argentina

River vs. Sarmiento juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 11 de octubre, en el choque válido por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo esperan hacer respetar su localía ante su gente. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

River Plate se prepara para un duelo vital buscando recuperarse tras la derrota de Rosario Central, pues quedó tercero en la Tabla Anual y por ahora está en zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores. Más allá de eso, está en semifinales de Copa Argentina, con serias chances de campeonar.

Además, el ‘Muñeco’ Gallardo sabe que para este partido no contará con los convocados por la Fecha FIFA (Rivero, Acuña, Montiel, Quintero, Castaño y Galarza), además de Subiabre (Sub 20) y Portillo (expulsado), pero sí volverá a tener a disposición a futbolistas importantes.

Sin dudas, por su importancia en las últimas semanas, la vuelta de Maxi Salas tras perderse el duelo con Central, después de que el Tribunal de Disciplina redujera su sanción, es clave para el Millonario, que también recibió la noticia del alta médica de Sebastián Driussi, quien se desgarró el bíceps femoral izquierdo el pasado 17 de septiembre, durante la ida ante Palmeiras.

Sarmiento, por su parte, llega a este partido luego de caer 1 a 0 ante Gimnasia en Junín, un duelo clave por la zona baja de la tabla que se quedó el Lobo gracias a un gol de penal de Marcelo Torres. Esta derrota los ha complicado aún más en lo que significan todas las tablas que manejan en el torneo argentino.

Está 26° en la anual, con 27 puntos; marcha 28° en la de promedios, con 1.000; y quedó noveno en la Zona B, con 12 unidades, justo por detrás del conjunto platense. Por esta razón, una victoria en el Monumental sería clave para escalar en todas ellas y alejar los fantasmas del descenso a pocas fechas del final.

¿A qué hora juegan River vs. Sarmiento?

River vs. Sarmiento está programado para este domingo 11 de octubre desde las 5:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:15 p.m.; en México a las 4:15 p.m.; y en España a las 12:15 a.m. del lunes 12.

¿En qué canales ver River vs. Sarmiento?

River vs. Sarmiento se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. En suelo argentino también se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR