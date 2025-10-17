River vs. Talleres: fecha, horarios y canales de TV por Liga Profesional Argentina

River vs. Talleres juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 18 de octubre, en el choque válido por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo querrán recuperar terreno tras una seguidilla de derrotas. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

River Plate atraviesa una de las peores rachas en la era Gallardo, acumulando cuatro derrotas consecutivas en el torneo local. La situación es crítica y ha provocado un debate sobre el futuro del “Muñeco”, aunque la dirigencia le ha ratificado su apoyo. El objetivo principal es cortar de raíz la caída libre y recuperar la confianza.

La crisis de River se explica en su fragilidad defensiva y la pérdida de identidad futbolística que los caracterizaba. Gallardo buscará que su equipo retome el control absoluto de la posesión, siendo contundentes en ataque y, sobre todo, recuperando la solidez en el fondo. El duelo en Córdoba es una prueba de fuego para la capacidad de reacción del plantel.

El Kempes ha sido históricamente un terreno difícil para River, que ha perdido varios de sus últimos cruces ante Talleres como visitante. Sumar de a tres es fundamental no solo para el torneo, sino para no comprometer su cupo en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. Este partido es un “quiebre” en el calendario del “Millonario”.

Talleres, por su parte, recibe a River con la necesidad imperiosa de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la tabla anual. Aunque lograron una victoria agónica en su último encuentro liguero, el equipo venía de una racha sin triunfos. El objetivo de Carlos Tevez es claro: transformar la intensidad en resultados estables.

El equipo de Tevez deberá explotar la calidad individual de jugadores como Rubén Botta, vital en la creación de juego y el desequilibrio ofensivo. El cruce con Gallardo añade un condimento especial, ya que Tevez es uno de los pocos DTs con un historial positivo en su único enfrentamiento contra el “Muñeco”.

¿A qué hora juegan River vs. Talleres?

River vs. Talleres está programado para este sábado 18 de octubre desde las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; y en España a las 12:30 a.m. del domingo 19.

¿En qué canales ver River vs. Talleres?

River vs. Talleres se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. En suelo argentino también se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan River vs Talleres?

TE PUEDE INTERESAR