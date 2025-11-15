River vs. Vélez: fecha, horarios y canales de TV por Liga Profesional Argentina

River vs. Vélez juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 16 de noviembre, en el choque válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio José Amalfitani, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo esperan ganar los 3 puntos que les permita cerrar bien el torneo. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Vélez llega a este encuentro con la urgencia de sumar para alejarse definitivamente de la zona de riesgo en la tabla anual. Aunque ha tenido momentos de buen fútbol en el Clausura, el “Fortín” necesita traducir ese rendimiento en puntos. El partido en Liniers es una final para asegurar su permanencia.

El equipo de Liniers, dirigido por Gustavo Quinteros, mencionado en el último ciclo exitoso, ha mostrado una solidez defensiva que intenta sostener como local. Vélez buscará construir su victoria desde atrás, neutralizando la ofensiva rival. La clave es que su delantero centro tenga una buena jornada para ser efectivo.

Vélez planteará un partido de máxima concentración y presión en el mediocampo para evitar que River elabore con comodidad. Apostarán por un juego de contragolpe rápido, aprovechando la velocidad de sus extremos. El factor físico y la garra serán fundamentales para superar a un rival de jerarquía.

River Plate, ya clasificado a la Copa Libertadores 2026, busca cerrar el torneo con la mayor cantidad de puntos posible para consolidarse en la cima de la tabla anual. El equipo de Marcelo Gallardo necesita una victoria para sumar confianza y mostrar la jerarquía de su plantel en el tramo final del campeonato.

El “Millonario” mantiene un alto poder de fuego en el ataque, pero necesita mejorar la eficacia en los metros finales, que ha sido su gran déficit reciente. La creatividad de sus volantes y la contundencia de sus delanteros serán la base para intentar desarmar la defensa local.

El historial reciente favorece a River, pero el Estadio José Amalfitani siempre ha sido un campo complicado para el “Millo”. Vélez ha logrado victorias importantes en Liniers, lo que obliga a Gallardo a plantear un partido cauteloso. River deberá imponer la posesión de balón y evitar que el local se sienta cómodo.

¿A qué hora juegan River vs. Vélez?

River vs. Vélez está programado para este domingo 16 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 10 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver River vs. Vélez?

River vs. Vélez se disputará en el Estadio José Amalfitano, con la transmisión exclusiva de TNT Sports para todo el territorio argentino, así como también a través de Disney Plus en streaming. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

