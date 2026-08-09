La continuidad de Néstor Gorosito al frente de San Lorenzo quedó seriamente cuestionada tras la derrota por 2-0 frente a Huracán en el Nuevo Gasómetro, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura en Argentina. El tropiezo en el clásico dejó al exdirector técnico de Alianza Lima en una posición vulnerable frente a la dirigencia y los hinchas, en medio de una crisis deportiva que no logra cambiarse.

El impacto de la caída ante el clásico rival se vio agravado por el escenario y la racha histórica quebrada, ya que el ‘Ciclón’ no caía en condición de local frente al ‘Globo’ desde hacía 25 años. Al finalizar el encuentro, los simpatizantes azulgranas manifestaron su disconformidad con un clima tenso en las tribunas, marcado por silbidos e insultos dirigidos al equipo y al cuerpo técnico.

Este resultado negativo profundizó un arranque de semestre sumamente complejo para el conjunto de Boedo. San Lorenzo acumula tres derrotas en sus primeros cuatro partidos disputados en el Torneo Clausura 2026 y sufrió además una prematura eliminación en la Copa Argentina, en el debut de Gorosito, lo que redujo drásticamente el margen de error para la gestión del entrenador.

En lo que respecta a sus números globales al mando del club, sumando su histórico paso entre 2003 y 2004 con este segundo ciclo, “Pipo” Gorosito registra un total de 49 partidos dirigidos. En ese lapso cosechó 23 victorias, 13 empates y 13 derrotas, alcanzando un porcentaje de efectividad del 55,78% de los puntos disputados. Números muy distintos al de su paso actual.

Néstor Gorosito es blanco de las críticas tras perder el clásico con San Lorenzo. (Foto: CASLA)

De hecho, las estadísticas de su actual etapa al frente de la plantilla muestran una efectividad considerablemente menor. En el presente Torneo Clausura, el balance se resume en apenas una victoria (1-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza) y tres derrotas (ante Lanús, Central Córdoba y Huracán), además del empate y posterior eliminación por penales frente a Deportivo Riestra en Copa Argentina.

Tras el encuentro, Gorosito ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció el dolor por el resultado y reafirmó sus ganas de continuar. “Dolorosa, con mucho dolor por todo lo que significa para nosotros el clásico rival. Perder en tu casa es cien veces más doloroso todavía. Cuando vinimos dijimos que iba a ser difícil y duro, se necesita tiempo de trabajo”, manifestó el DT ante los medios.

Sobre la impaciencia de la tribuna y las críticas dirigidas al plantel, el estratega dejó reflexiones contundentes para pedir serenidad. “Hace quince días empezó el campeonato; por más que venga Pelé, se necesita tiempo de trabajo. Es un momento de estar todos juntos. El insulto no nos conduce a nada, si puteás a un jugador no lo va a hacer mejor”, argumentó el entrenador azulgrana.

El futuro cercano del cuerpo técnico dependerá de las decisiones que tome la Comisión Deportiva de San Lorenzo en las próximas horas y de la respuesta del equipo en la siguiente jornada. Con la presión social en aumento y un margen de maniobra reducido, Gorosito busca sostener su proyecto en Boedo en medio del momento más crítico de su ciclo.

San Lorenzo buscó a Néstor Gorosito luego de la negativa de Pablo Guede, quien se quedó en Alianza Lima. (Foto: AFA)

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