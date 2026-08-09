El Trabzonspor ha hecho oficial el fichaje del delantero uruguayo Darwin Núñez, concretando una de las operaciones más destacadas de la Superliga de Turquía en este mercado de pases, apenas días después del anuncio y la presentación de Mohamed Salah, su fichaje estrella y uno de los mejores pagados de Europa. El delantero charrúa llega para reforzar la línea ofensiva del conjunto turco tras cerrar los últimos detalles de su salida del fútbol árabe.

La llegada de Núñez significa un esperado reencuentro con el egipcio Mohamed Salah, quien se incorporó al club turco a principios de este mismo periodo de transferencias. La presencia del atacante africano en la plantilla resultó clave para atraer al delantero sudamericano a esta nueva etapa en el balompié europeo.

Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Liverpool entre 2022 y 2025, conformando una de las duplas más temibles del fútbol inglés. Durante esa etapa en Anfield, consiguieron levantar el título de la Premier League, marcando un hito tras varios años de hegemonía compartida en el certamen británico.

La operación se ha cerrado bajo la modalidad de cesión por una temporada desde el Al-Hilal de Arabia Saudita. Según los reportes sobre las negociaciones, el conjunto turco asumirá un porcentaje importante de la ficha del jugador, incluso de habla de 8 millones de euros de salario por temporada, mientras que la entidad árabe cubrirá el saldo restante para concretar el traspaso.

Hinchas de Trabzonspor ya le pusieron la camiseta a Darwin Núñez en redes sociales. (Foto: X)

El atacante charrúa busca reencontrarse con su mejor versión realizadora tras un paso irregular por la Liga Profesional Saudí. Tras haber quedado fuera de la nómina en la segunda mitad del torneo anterior, el cambio de aires hacia Turquía le ofrece la titularidad y el protagonismo deseado.

Por su parte, Mohamed Salah desembarcó en el Trabzonspor con un contrato por dos temporadas, poniendo fin a una legendaria trayectoria de nueve años vistiendo la camiseta del Liverpool. Su incorporación generó una conmoción mediática en Turquía que ahora se potencia con la llegada de su antiguo socio de ataque.

Con este par de contrataciones de perfil internacional, el Trabzonspor envía un mensaje a sus rivales directos en la lucha por el título local y en las competiciones europeas. La directiva del club busca repetir las gestas históricas de la entidad apostando por figuras con recorrido en la élite mundial.

La afición del club ha recibido la noticia con enorme entusiasmo en las redes sociales y en las inmediaciones del estadio. El cuerpo técnico ya planifica el encaje táctico de la dupla Salah-Núñez con la vista puesta en los próximos compromisos oficiales de la temporada.

Salah y Darwin fueron campeones de la Premier League 2024/25 con Liverpool. (Foto: Getty Images)

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