Tras el empate 1-1 ante Sport Boys, Mateo Antoni se refirió a las dificultades que tuvo el equipo durante el partido y explicó el planteamiento táctico que se les pidió para el Torneo Clausura, donde se busca darle prioridad al juego ofensivo. Además, habló sobre la jugada que terminó con la lesión de Marco Huamán y lo que significó para el equipo realizar un cambio tan temprano en el encuentro.

“Siento que hoy no tapó bien los espacios, siento que nos costó un poco entrar en este juego”, explicó Antoni al referirse a las complicaciones que tuvo el cuadro blanquiazul durante el encuentro.

El zaguero consideró que Alianza no logró encontrar con facilidad las posiciones adecuadas para aprovechar los espacios. Sin embargo, destacó que el equipo consiguió rescatar un punto que puede resultar importante para sus objetivos en este segundo semestre.

Antoni también resaltó el cambio que viene mostrando Alianza Lima en su propuesta ofensiva. “Este semestre estamos más volcados a lo ofensivo”, comentó, destacando que el equipo ha conseguido marcar más goles que durante el semestre anterior.

Federico Girotti anotó su tercer gol con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)

El defensor también fue consultado por un momento particular del partido, cuando Cueva le reclamó durante una acción. Antoni prefirió no entrar en detalles y respondió que se trató simplemente de una situación propia del desarrollo del encuentro.

Otro de los temas fue la falta sobre Huamán que generó los reclamos de varios jugadores de Alianza Lima. Antoni contó que la jugada pudo ser revisada posteriormente por el plantel en el vestuario.

Marco Huamán se retiro lesionado del partido tras una entrada de Nequecaur. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

“No sé si era para roja, pero siento que era al menos revisable”, afirmó el defensor cuando fue consultado por la acción. Sin embargo, evitó asegurar que la infracción haya sido merecedora de tarjeta roja y dejó la decisión en manos de los encargados del arbitraje.

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