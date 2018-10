El descargo llegó más rápido de lo esperado. Marcelo Gallardo sorprendió este miércoles al señalar que no era segura su permanencia en River Plate ("nada dura para siempre", dijo) y de inmediato se especuló con la posibilidad de que el entrenador pueda llegar, finalmente, a la Selección Argentina. Sin embargo, el presidente del club 'Millonario', Rodolfo D'Onofrio, aclaró la situación

"Se hicieron interpretaciones que se pueden hacer, pero que no condicen con la realidad. Gallardo va a seguir en River, es parte de un proyecto integral. Un proyecto que él quiere hacer y que nosotros estamos felices de que él lo haga", indicó D'Onofrio en Fox Sports Radio de Argentina.

"No lo llamé porque no es necesario. Hay que entender lo que dijo y tiene razón en que nada es para siempre. Es así. Cuando hablen otra vez con él, se los va a aclarar porque es algo que no se interpretó de la manera en la que había que hacerlo. Cuando uno llega a fin de año siempre hace un análisis, pero eso no es algo que ponga en duda su continuidad", agregó.

A pesar de todo, el propio presidente de River Plate reconoció que en si en algún momento Marcelo Gallardo decide marchar a la Selección Argentina, no tendrá más opción que felicitarlo y desearle suerte.

"Dirigir a la Selección es un honor. Si en su momento decide ir, y encuentra lo que él necesita para desarrollar lo que plantea, seré el primero en felicitarlo", expresó.

Para rematar, D'Onofrio precisó que ve a Gallardo "hasta el final de mi mandato", es decir hasta el año 2021.