Esto no es Disney: el exabrupto de Troglio en vivo que devela delicado momento con Gimnasia [VIDEO]

Pedro Troglio ha vuelto a dejar en claro el último sábado que es uno de los entrenadores más apasionados de toda la Superliga Argentina. En el partido ante Defensa y Justicia, el técnico de Gimnasia cometió un exabrupto que se transmitió a toda Argentina a través de FOX Sports.



Troglio no se dio cuenta que el micrófono de la transmisión oficial estaba abierto ni tan cerca a él y reclamó airadamente el supuesto favorecimiento de Christian Bragarkic, un empresario que maneja el fútbol argentino, para con Defensa y Justicia.



"¿Qué pasa con Bragarnik?", preguntó Pedro Troglio en el banco de suplentes, a los 30 minutos del primer tiempo cuando el árbitro no le cobró una falta a su equipo. La reacción del ex DT crema pone en evidencia el complicado momento que vive en Gimnasia.

Esto no es Disney

La crisis que el 'Lobo' atraviesa en la Superliga Argentina ha hecho que Pedro Troglio no descarte en dejar de ser el entrenador.



"La situación es compleja, es difícil y se está complicando cada vez más. Veremos como sigue todo. Nunca tuve pensado irme, pero si las cosas no se revierten, seguramente vamos a tener que pensar en dejar el club y dar un paso al costado", declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.