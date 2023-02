Este martes 7 de febrero, Flamengo sufrió un duro golpe, luego de caer derrotado 3-2 ante Al Hilal. Con este resultado, el ‘Mengao’ se despidió del Mundial de Clubes, con un equipo en la que los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar no fueron la solución. Ambos jugadores ingresaron desde el banco; sin embargo, el exjugador de la Unión Católica cometió un grosero error en salida que acabó con el tercer tanto del equipo de Ramón Díaz, mientras que el exJuventus entró a los 81′ y su actuación será recordada por el caño que le hizo el argentino Luciano Vietto, uno de los más destacados del encuentro.

No obstante, una vez consumada la eliminación del cuadro brasileño, el ‘Rey’ comenzó a ser objeto de burlas por parte de diferentes medios españoles, quienes recordaron su polémica frase tras coronarse como campeón de la Copa Libertadores: “Madrid, te vamos a romper el cul*”, dijo el mediocampista, en medio de los festejos con su club, en referencia a un posible cruce ante los ‘merengues’ en el presente Mundial de Clubes.

“Lo que sucede cuando escupes para arriba... Hoy todos recuerdan su amenaza al Real Madrid después de ganar la Copa Libertadores”, se lee en una publicación del diario Marca en su cuenta oficial de Twitter. Además, en su portal web, titularon una nota de la siguiente manera: “La calentada de Arturo Vidal tras ganar la Libertadores que hoy se vuelve en su contra”.

Del mismo modo, El Chiringuito, uno de los programas deportivos más populares de España, también se sumaron a las burlas. Y es que, a través de sus redes sociales, subieron el video del futbolista chileno diciendo la recordada frase, acompañado del siguiente texto: “01/11/2022, Arturo Vidal ‘avisa’ al Madrid tras ganar la Libertadores con Flamengo. 07/02/2023, el Flamengo eliminado en semifinales del Mundial de Clubes contra el Al Hilal”.

Arturo Vidal y la dura sanción en Flamengo

El futbolista chileno aún no demuestra su versión y en los últimos días fue protagonista de una noticia que poco gustó a la directiva del elenco brasileño. El volante revoleó una botella al enterarse que no sería titular frente a Boavista, acto que le terminó costando una dura sanción.

La escena quedó captada por todas las cámaras y causó revuelo, por lo que el chileno tuvo que salir a pedir perdón a través de sus redes sociales. “Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana”, mencionó en su cuenta oficial de Instagram.

“Yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero”, añadió.

Aunque Arturo Vidal se disculpó con el club brasileño y la afición por su comportamiento, Flamengo le impuso una dura sanción. Según informó TV Globo, el ‘Mengao’ le retendrá el 10% de su sueldo, considerando que gana más de 1.000.000 de reales al mes (casi 200.000 dólares cada 30 días).





