Cafú está en la bancarrota: el campeón del mundo debe seis millones de dólares

Dejó las canchas y se vio como un gran empresario. Fundó una empresa, solicitó muchos préstamos y ahora puede perderlo todo. Marcos Evangelista de Moraes o simplemente Cafú , podría sufrir el embargo de todas sus propiedades, debido a una millonaria deuda con diversos bancos de su natal Brasil.

El lateral derecho formado en Sao Paulo y con paso en clubes como AC Milan y Roma de Italia, así como cuatro veces mundialista con la Selección de Brasil como ganador de dos Copas del Mundo, no pudo reeditar sus éxitos deportivos en el plano empresarial y ahora sufre las consecuencias.

Según reportan desde Brasil, el exlateral brasileño tiene que asumir una cuantiosa deuda que bordea los seis millones de dólares, producto de los problemas financieros derivados de la empresa Capi-Penta International Player, que fundó junto a su esposa y que se dedicaría a la representación de jugadores.

Según el informe publicado por el diario Folha de Sao Paulo, Cafú ya ha sufrido la incautación de cinco propiedades y tiene otras 15 inmovilizadas de las 32 que posee compradas en su etapa como futbolista. Y sus acreedores son el banco ABC Brasil, el Banco Industrial y Banco Santander.

Aún así, el jugador no evita hablar del tema, pero sí asume total responsabilidad. "Es un problema particular mío. Puedo dar mis propiedades, mi coche, mi casa… Puedo dar todo para pagar las deudas", dijo el ex futbolista al periódico Folha de Sao Paulo.

