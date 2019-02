¡Detengan todo! Corinthians respondió al supuesto interés en fichar a Christian Ramos

Sigue buscando equipo. El lunes el mercado de fichajes se volvió a mover respecto a un futbolista peruano, Christian Ramos , pues su nombre había sido voceado para reforzar a nada menos que el Corinthians de Brasil. Sin embargo, para pesar de la 'Sombra', el 'Timao', equipo campeón del mundo en el 2012 con Paolo Guerrero, negó interés en el defensor del Al Nassr.

"No es verdad. Sí conozco al jugador en mención (Christian Ramos), pero no estamos interesados en él", expresó Andrés Sánchez, mandamás del 'Timao' en diálogo con el diario El Bocón.



El objetivo de Christian Ramos es uno: seguir en el extranjero, aunque hace unos días, en entrevista, no descartó volver al fútbol peruano, pero a un equipo que esté participando en algún torneo internacional para así poder seguir mostrándose.



Tras lo dicho por Sánchez, tal parece que las opciones de Ramos se reducen a jugar en el fútbol peruano. ¿Habrá acuerdo con Alianza Lima? El defensor desea continuidad para así poder llegar en óptimas condiciones a la Copa América.



Precisamente pensando en la 'Blanquirroja', la 'Sombra' recibió el fin de semana pasado la visita de Ricardo Gareca para conocer de cerca la situación del zaguero de 30 años, cuyo pase aún le pertence al Al Nassr.



Recordemos que el entrenador del cuadro árabe optó por fichar a un delantero extranjero, lo cual, por cupos de extranjeros, no le dejó otra opción a Christian Ramos que buscar nuevo equipo.