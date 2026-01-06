Lo que se pensaba una conferencia de prensa con mucha alegría en el mundo del Santos FC, en la presentación de un multicampeón como Gabriel Barbosa, se tornó en cierta medida un poco incómoda por la presencia de un grupo de hinchas que no recibió con los brazos abiertos a ‘Gabigol’.
Como se recuerda, el campeón de la Copa Libertadores con Flamengo fue formado y debutó profesionalmente en el ‘peixe’, aunque no salió de la mejor manera para un sector de la afición del club que tiene como máximo ídolo a Pelé.
Por tal motivo, un grupo de la barra, denominada, ‘Miembros del Club de Fans Santos Young Blood’, irrumpió para dejar un mensaje más que contundente a su nuevo delantero: “Estás en deuda con nosotros. Tú sabes cómo son las cosas”.
Superadas las tensiones, el atacante de 29 años destacó su gra relación con la figura máxima del plantel, Neymar, y hasta se animó a ser parte de la recuperación de su mejor nivel para que vuelva a la ‘Canarinha’.
“Lo necesitamos en la Copa del Mundo... Neymar es mi ídolo y un amigo. Jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo”, dijo Gabriel Barbosa.
Como se recuerda, en la última temporada del Brasileirao, Santos FC estuvo muy cerca de descender a la Serie B, por lo que para el 2026 no quieren cometer los mismos errores, y apuntan a conformar un ataque demoledor, tras la renovación de Neymar.
Finalmente, y con un gran protagonismo del ex FC Barcelona, no solo aseguró su permanencia, sino que también alcanzó un cupo a la próxima Copa Sudamericana.
