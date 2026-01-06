El experimentado delantero brasileño fue presentado como nuevo delantero de ‘peixe’, aunque esto no cayó del todo bien a cierta parte de la afición blanca.
Lo que se pensaba una conferencia de prensa con mucha alegría en el mundo del , en la presentación de un multicampeón como , se tornó en cierta medida un poco incómoda por la presencia de un grupo de hinchas que no recibió con los brazos abiertos a ‘Gabigol’.

Como se recuerda, el campeón de la Copa Libertadores con Flamengo fue formado y debutó profesionalmente en el ‘peixe’, aunque no salió de la mejor manera para un sector de la afición del club que tiene como máximo ídolo a Pelé.

Por tal motivo, un grupo de la barra, denominada, ‘Miembros del Club de Fans Santos Young Blood’, irrumpió para dejar un mensaje más que contundente a su nuevo delantero: “Estás en deuda con nosotros. Tú sabes cómo son las cosas”.

Superadas las tensiones, el atacante de 29 años destacó su gra relación con la figura máxima del plantel, Neymar, y hasta se animó a ser parte de la recuperación de su mejor nivel para que vuelva a la ‘Canarinha’.

“Lo necesitamos en la Copa del Mundo... Neymar es mi ídolo y un amigo. Jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo”, dijo Gabriel Barbosa.

Neymar y Gabriel Barbosa se reencuentran, tras jugar juntos en la selección de Brasil.
Como se recuerda, en la última temporada del Brasileirao, Santos FC estuvo muy cerca de descender a la Serie B, por lo que para el 2026 no quieren cometer los mismos errores, y apuntan a conformar un ataque demoledor, tras la renovación de Neymar.

Finalmente, y con un gran protagonismo del ex FC Barcelona, no solo aseguró su permanencia, sino que también alcanzó un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

