Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, aún tiene grandes objetivos en su carrera deportiva y sorprendió al no mencionar ganar el próximo Mundial de 2026, pese a que Portugal se perfila como una de las grandes favoritas por una generación de jugadores de primer nivel.

El último fin de semana, el astro luso fue distinguido con el trofeo al mejor jugador del Medio Oriente, con plena vigencia y como goleador de su club, Al Nassr, líder absoluto con puntaje perfecto de la Liga de Arabia Saudita.

Durante su discurso en la premiación, Ronaldo se refirió a la histórica marca de los 1000 goles oficiales como profesional, la misma que no está tan lejos y por la que avanza a pasos agigantados tanto en su equipo como cuando le toca vestir la camiseta de Portugal.

“Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para continuar”, inició el destacado delantero.

“No importa dónde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones”, añadió Ronaldo.

Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor jugador del Medio Oriente 2025.

Como líder indiscutido de la oncena que le toque liderar, dueño de los balones parados y penales, todo hace indicar que llegará sin problemas a una marca que parecía imposibles hace unos pocos años, pero que hoy es casi una realidad.

Hasta la fecha, Ronaldo ha marcado 956 goles oficiales, y aún le resta un partido al Al Nassr, el mismo que se jugará este martes 30 de diciembre ante Al Ettifaq, por la jornada 11 del campeonato saudí.

En 2026, marcará otro récord al disputar su sexto Mundial con Portugal, seleccionado con el que ya ganó la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

