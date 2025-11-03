La clasificación de Brasil al Mundial 2026, de la mano de Carlo Ancelotti, significará una dura tarea para el DT italiano. Tras tomar las riendas del ‘Scratch’ en el tramo final de las Eliminatorias, ahora tendrá que buscar el equipo ideal para jugar la próxima Copa del Mundo. En el inicio de la etapa de amistosos, lanzó su primera convocatoria y no incluyó a Neymar, a pesar que comenzó a tener minutos en Santos. En conferencia, ‘Carletto’ habló sobre su ausencia, dejando también un rotundo mensaje por su continuidad.

“He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, declaró sobre la situación del ex Barcelona, PSG, entre otros.

Ancelotti fue claro al referirse de la situación del actual jugador de Santos de Brasil que no ha tenido la continuidad esperada, producto de recurrentes lesiones. Al ‘Peixe’ llegó en el mes de febrero de 2025, procedente de Al Hilal de Arabia Saudita donde también fue ausente en largo periodo por rotura del ligamento cruzado.

En lo que va del año 2025, Neymar disputó 22 partidos oficiales, entre Serie A de Brasil, Copa de Brasil y Campeonato Paulista. Tiene 3 goles anotados y 3 asistencias que marcan su récord personal. Aunque parecen números altos de participación, el agitado calendario del país determina que jugó poco.

Neymar es una de las estrellas de la actualidad en Santos. (Foto: Getty Images)

Con la exclusión de la convocatoria para los amistosos ante Senegal y Túnez (15 y 18 de noviembre de 2025), Neymar se aleja de la posibilidad de disputar el Mundial 2026 porque la lista actual, según palabras de Ancelotti, es la que más se acerca a la oficial para la Copa del Mundo.

Previamente, en el mes de agosto, ‘Carletto’ explicó el no llamado del jugador, sumado al rol que puede tener en el equipo: “No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”.

La situación de Vinicius Junior en Real Madrid

Carlo Ancelotti también se refirió a la polémica de Vinicius Junior -quien sí fue convocado- en el último clásico ante Barcelona. El delantero de Real Madrid reclamó cuando fue sustituido, generando también un malestar con Xabi Alonso, su actual DT.

“Tenemos una buena relación y cuando pasa algo nos informamos. He hablado con Vinicius de la reacción, le he dicho lo que pensaba, que ha hecho un error. Pidió disculpas y está resuelto. Es un jugador importante para nosotros, que nos puede ayudar mucho. Tengo un cariño muy grande con él. No soy su padre ni su hermano, solo quiero ser su entrenador”, argumentó.

Vinícius Júnior (Foto: Getty Images).

Lista de convocados de Brasil

Arqueros

Bento (Al Nassr-Arabia Saudita)

Ederson (Fenerbahçe-Turquía)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (PSG)

Paulo Henrique (Vasco da Gama)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (West Ham United)

Delanteros

Estevão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham Hotspur)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

