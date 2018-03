Si hace meses se decía que podía ser otro invento del fútbol, ahora cada día se piensa más en la proyección de Vinicius Junior en el fútbol mundial. Titular indiscutible con el Flamengo y con buenas apariciones con el Flamengo en la Copa Libertadores, el delantero brasileño sonríe por su buen momento con el ‘Mengao’. No obstante, no prefiere hablar de su futuro con el Real Madrid ni tampoco con comparaciones de estrellas de su país, como es el caso de Neymar.



“No le presto atención a las comparaciones, pero siempre he seguido a Neymar. Tengo más contacto con él hoy en día, y cuando lo veo jugar, trato de tomar nota para mejorarme. Igual, no quiero ser otro Neymar, quiero construir mi propia carrera y extender la felicidad para todos en Brasil”, indicó el atacante de 17 años a Goal.com.



Vinicius Junior cumplirá 18 años en julio de este año, por lo que el Real Madrid ya podría pedir que el atacante viaje a Madrid para incorporarse. No obstante, Vinicius habría pedido terminar la temporada con el ‘Mengao’ para tomar mejor forma en este 2018.



Vinicius Junior, en el Flamengo pero cuya ficha fue adquirida por el Real Madrid, visitó a Neymar en su residencia de un balneario de Río de Janeiro, donde el jugador del PSG se recupera de la operación a que fue sometido en el pie derecho.



El delantero del PSG publicó en las redes sociales una fotografía junto al aún jugador del Flamengo , tomada en su mansión del balneario de Mangaratiba, en el litoral de Río de Janeiro, donde se recupera de la lesión que le mantendrá alejado del fútbol hasta mediados de mayo.