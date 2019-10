Asistencia de crack: pase milimétrico de Guerrero y golazo de Lindoso para el 1-0 del Inter ante Paranaense [VIDEO]

Si es que no convierte el gol, lo genera para el compañero. Paolo Guerrero sigue fino de cara al arco, aunque no necesariamente con el remate final, sino en el pase previo. Esta vez, el 'Depredador' se lució con una genial asistencia entre líneas para el 1-0 del Internacional ante Paranaense por el Brasileirao.



Paolo recibió el balón entre tres cuartos de campo y filtró un milimétrico pase que dejó a toda la defensa del 'Furacao' de pie pidiendo el 'off side', y ahí apareció Rodrigo Lindoso, quien definió de manera soberbia con una 'vaselina' impresionante para desatar la alegría en el Estadio Beira-Rio.

Paolo Guerrero apareció con una asistencia para el gol de Rodrigo Lindoso.

Sin embargo, hubo que esperar un poco, pues el juez de línea levantó el banderín. Aunque tras la revisión del VAR, se determinó que Rodrigo estaba totalmente habilitado, y el gol subió al marcador.



Paolo Guerrero viene de marcar un doblete con el Inter en la jornada pasada frente al Bahía, que lo llevó al segundo lugar de los máximos artilleros históricos del Brasileiraro con 47 anotaciones , compartiendo el puesto con el colombiano Víctor Aristizábal.



No obstante, el capitán de la selección peruana todavía está lejos del máximo anotador foráneo del Brasileirao: el serbio Dejan Petkovic, con 83.



El ‘9’ llegó al fútbol brasileño en el 2012, procedente del Hamburgo de Alemania. Los 47 goles del atacante los alcanzó con las camisetas del Corinthians, Flamengo y actualmente con el Inter de Porto Alegre.

