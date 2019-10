Paolo Guerrero sería suspendido hasta 18 fechas con Internacional por incidentes en el duelo ante Flamengo

Se vienen nuevamente tiempos difíciles para Paolo Guerrero , quien podría estar alejado varios meses de los campos de juego, esta vez por conducta extradeportiva. El 'Depredador', de confirmarse la máxima sanción, se perdería lo que resta del Brasileirao: sería sancionado hasta con 18 fechas de suspensión tras los incidentes ocurrido hace dos semanas contra Flamengo.



El 'Depredador', junto al lateral derecho Bruno, el técnico Odair Hellmann y el suplente Roberto Melo, fue denunciado ante la Corte Superior de Deportes (STJD) tras lo ocurrido el 25 de setiembre en el Maracaná, por la fecha 21 del torneo brasileño. El próximo viernes se decidirá la suerte de todos ellos.



¿De qué se lo acusa a Guerrero?

El atacante peruano es quien la tiene más complicada de todos los señalados, pues son dos faltas del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD) en las que habría incurrido:



Art. 243-F (dos veces): ofender a alguien en su honor. Penalidad: multa de 100 mil reales y suspensión de uno a seis partidos.



Art. 258-A. burlarse del público durante el partido, prueba o equivalente. Penalidad: suspensión de dos a seis partidos.

Ensangrentado y expulsado

Aquel choque, que terminó con la victoria del 'Mengao' por 3 a 1, Guerrero fue a disputar un balón aéreo Rodrigo Caio, aunque el 'Depredador' se llevó la peor parte, pues sufrió un corte a la altura de la ceja derecha.



De inmediato el delantero peruano se levantó para reclamar por la acción que él consideraba una falta del central, pero el juez Luiz Flávio de Oliveira no lo consideró así , lo cual desató la ira del delantero peruano.

¿Qué le dijo al árbitro?

Tras choque, el portal 'Globo Esporte' detalló parte del acta arbitral, divulgada en la página de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la que se reveló insultos en inglés de Paolo Guerrero.



"Expulsado por ofender al cuarto árbitro, Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio y diciendo las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)'. Tras esto, se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you', necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", dice el texto respecto a Guerrero.

(Instagram Paolo Guerrero) (Instagram Paolo Guerrero)

► Eriksen agredió a Vertonghen en medio de rumores de infidelidad



► Zidane sonríe y el Real Madrid recupera a sus laterales zurdos por LaLiga



► Dame a Neymar, toma a Griezmann: Barça halla la fórmula para cumplir el deseo de Messi en 2020



► De ser el mimado de Zidane a uno más en la banca de suplentes: Isco ya tiene fecha de salida del Madrid