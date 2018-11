Muchos de los jugadores del Real Madrid tuvieron actividad con sus selecciones en este parón FIFA. Uno de ellos fue Vinicius Junior , quien con la Sub 20 de Brasil, hizo de las suyas ante Colombia en un amistoso de preparación para el Sudamericano de la categoría en el próximo año.



El crack brasileño arrancó como titular ante Colombia y aunque fue presa de la dura marca desde el inicio, logró ingeniárselas para sacar del sombrero de mago un lujo que levantó de sus asientos a todos los asistentes al estadio Olímpico de Goiania.

Tal como se ve en el video, Vinicius Junior salió de la marca de un colombiano con una impresionante 'elástica'. Al mismo estilo de Ronaldinho o Julio César Uribe, el brasileño del Real Madrid se escapó por la izquierda y un pase suyo casi termina en golazo.



Finalmente, Brasil empató 2-2 ante Colombia y terminó su etapa de preparación para el Sudamericano Sub 20 de 2019, donde forma parte del grupo A junto a los cafeteros, Chile, Venezuela y Bolivia.



Cabe recordar que Brasil no podrá contar para la competición con Vinícius Junior, ya que el Real Madrid no está dispuesto a perder al joven brasileño a mitad de temporada. Sin embargo, el club se ha comprometido a liberarlo en el Mundial Sub 20 si la selección consigue clasificarse.