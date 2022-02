La admiración hacia un jugador de fútbol puede generar ese deseo de jugar a su lado o el respeto que impone su trayectoria profesional. Este sentir fue corroborado por Richarlison quien declaró ser admirador de Lionel Messi y declaró también que valoró el acto de decirle a sus compañeros no cantar contra Brasil cuando campeonaron en la Copa América 2021. El delantero brasileño también habló sobre su carrera profesional.

“Messi es el mejor jugador del mundo, es de otro planeta y me gustaría jugar al lado de él. Yo cambié la camiseta con él”. Y agregó: “Messi merecía el título de la Copa América, cuando terminó el partido (la final de la Copa América), todos fueron a abrazarlo. Habían perdido dos veces con Chile”, dijo en entrevista con ESPN.

A su vez, el actual jugador de Everton contó cómo se sintió tras la derrota ante Argentina en la final de la Copa América. El jugador no pudo llegar a casa con su familia por temas de covid y, además, tenía que viajar dos días después a Japón para representar a Brasil en los Juegos Olímpicos.

“Tras perder la final lloré mucho, quedé muy dolido me encerré en mi habitación y no quería salir. A los dos días salí para Japón por los Juegos Olímpicos, no me podía permitir seguir triste. No había podido ir a ver a mi mamá porque tenía Covid, después le dediqué la medalla de oro”, mencionó.

Por último, Richarlison mencionó que Brasil es uno de los favoritos a quedarse con el Mundial Qatar 2022. Recordó también el historial de títulos que posee el ‘scratch’ para poder agarrar mejor confianza y la situación actual que los coloca primeros en la Eliminatoria.

“Brasil es favorito a ganar el Mundial. Nunca quedamos eliminados en primera ronda”, recordó. “Tenemos cinco”, dijo con sonrisa. “Con certeza, después de ganar la Copa América, Argentina ganó confianza, es más fuerte, tiene muchos partidos invictos, creo que va a llegar muy bien al Mundial”, contó.





