La fecha ya está confirmada. Carlos Tévez, uno de los delanteros más importantes de la historia, anunció que su despedida oficial será el próximo domingo 20 de diciembre en el mítico estadio de La Bombonera, escenario que lo vio brillar con la camiseta de Boca Juniors por largos años, antes de iniciar su exitosa carrera en Europa, donde vistió las camisetas de importantes clubes como Manchester City, Manchester United, Juventus, entre otros.

El propio ‘Apache’ utilizó sus cuentas de redes sociales y la del evento oficial @adiosapacheoficial, con el lema “De alcanzapelotas a leyenda”, para confirmar la noticia. Será el broche de oro para una carrera deportiva que inició en el 2001 y culminó en 2021.

La fecha elegida será justo un día después del Trofeo de Campeones 2026 que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, y enfrentará a Belgrano de Córdoba (campeón del Torneo Apertura) contra el ganador de la final del Torneo Clausura 2026 que todo hace pensar que sería el club xeneize de gran presente y ya finalista de la Copa Sudamericana.

Cabe precisar que Carlos Tévez ya había acordado con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, en el pasado mes de setiembre para la cesión del estadio. Los números del ‘Apache’ con el club xeneize hablan por sí solos: 279 partidos, 94 goles y 11 títulos, con la Libertadores y la Intercontinental de 2003.

Para este importante evento de despedida se espera que Tévez cumpla su objetivo de juntar en un mismo equipo a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos de los futbolistas más grandes de la historia y que compartieron terreno de juego junto a él. Si bien no existe confirmación de los antes mencionados, tendrían la intención de participar.

La transmisión oficial estará a cargo de la cadena deportiva internacional ESPN, en la que Tévez trabajó como comentarista durante la último Mundial Estados Unidos 2026. De hecho, se busca que no solo sea un partido de fútbol, sino que tenga shows musicales a cargo de La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, por citar algunos nombres tentativos para ese día.

La idea es conformar un equipo de Boca Juniors, multicampeón bajo el liderazgo un conducción del entrenador Carlos Bianchi, con jugadores como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, el ‘Pato’ Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, el Flaco Schiavi, Nicolás Burdisso, Carlos Bianchi y obviamente Juan Román Riquelme.

Además, jugadores de la selección de Argentina con los que compartió varios procesos como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y el Pocho Lavezzi, entre otros.

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