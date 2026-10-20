César Vallejo sorprendió con una decisión que marca el cierre de una etapa en su proyecto deportivo. El conjunto trujillano anunció la salida de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, quien dejó de ser entrenador del primer equipo tras dos años al frente de la institución. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del club, que publicó un mensaje de despedida para el estratega nacional.

La desvinculación del técnico se produjo de mutuo acuerdo, según informó la propia institución. En su comunicado, el elenco poeta agradeció el profesionalismo, compromiso y dedicación de Del Solar durante su permanencia en el banquillo. Asimismo, le deseó éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de su salida.

La noticia llega después de una temporada en la que César Vallejo no pudo cumplir con uno de sus principales objetivos: regresar a la máxima categoría del fútbol peruano. Tras su descenso en 2024, el equipo trujillano buscaba recuperar su lugar en la Liga 1, pero no consiguió concretar el ascenso durante la campaña 2025 y continuó compitiendo en la segunda división.

¿Cómo le fue a ‘Chemo’ del Solar en César Vallejo?

Durante la temporada 2026 de la Liga 2, el balance deportivo de Del Solar estuvo marcado por la irregularidad. El entrenador dirigió 19 encuentros con el conjunto poeta, en los que consiguió cinco victorias, seis empates y ocho derrotas. Estos resultados no le permitieron pelear por el objetivo de alcanzar la máxima categoría.

Pese a la experiencia del estratega nacional, el equipo no logró consolidar una campaña que lo acercara al ascenso. La falta de resultados positivos terminó condicionando sus aspiraciones en el campeonato, mientras la institución deberá reorganizar su planificación deportiva de cara a sus próximos desafíos. La salida del entrenador abre ahora una nueva etapa para el conjunto trujillano.

El comunicado de César Vallejo tras la salida de ‘Chemo’

A través de sus redes sociales, el club confirmó el final del vínculo contractual con el técnico y destacó el trabajo realizado durante los dos años que estuvo al frente del primer equipo. “Informamos a nuestra hinchada y a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con nuestro director técnico, José Guillermo Del Solar, tras dos años al frente de nuestro primer equipo”, señaló la institución.

Finalmente, César Vallejo agradeció al entrenador por su compromiso durante esta etapa y le deseó lo mejor en sus próximos retos. De esta manera, el ciclo de ‘Chemo’ del Solar llega a su fin en el cuadro poeta, que tendrá que definir los siguientes pasos de su proyecto deportivo con la mira puesta en volver a la Liga 1.

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