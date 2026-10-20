Con 31 puntos en 31 partidos disputados hasta la fecha, Gremio se encuentra en zona de descenso en el Brasileirao y todo hace indicar que, de no cambiar el rumbo de aquí hasta el final de la temporada, el próximo año estarán en la Serie B. En medio de este mal momento, su DT Renato Gaúcho dio una polémica conferencia de prensa tras su último partido y, entre otras cosas, aseguró que al llegar al club se dio con la sorpresa de que uno de los fichajes del 2025 había sido contratado estando con sobrepeso.

“Todos tienen la culpa. Hay que analizar la responsabilidad de cada uno. Hay que analizar el porcentaje. Me incluyo. Cuando digo que fichan jugadores sin analizar, un jugador llegó al Gremio con 9 kilos de sobrepeso”, lanzo Gaúcho, encendiendo la conferencia luego de caer por 4-2 a manos de Cruzeiro.

Frente a esto, la torcida de Gremio empezó a preguntarse a quién se refería el entrenador y esta duda tuvo respuestas horas más tarde. Según el periodista Eduardo Gabardo, quien cubre el día a día del club, el jugador sería Erick Noriega, quien llegó al club a mediados del 2025 desde Alianza Lima y a pedido expreso de Mano Menezes, por entonces entrenador del ‘Tri’.

En la última emisión del programa Canal do Gabardo, el citado periodista aseguró que, después de hacer las consultas pertinentes a fuentes cercanas a Gremio, pudo confirmar que el ‘Samurái’ habría sido el elemento señalado por Gaúcho en su última conferencia de prensa, la cual generó mucha repercusión en los medios de comunicación partidarios.

Erick Noriega estuvo convocado por la Selección Peruana durante los amistosos de septiembre y octubre. (Foto: Getty Images)

Eso sí, hay que precisar que el director técnico del ‘Tricolor’ aclaró que el jugador mencionado ya se en encuentra en su peso ideal y es un buen elemento dentro del plantel que heredó tras su llegada a finales de septiembre, luego de la destitución del portugués Luís Castro. Es decir, valora a Erick Noriega al encontrarse, según su análisis, en su peso ideal.

“Hoy está en su peso ideal y es un buen jugador. ¿Pero nadie se fija en a quién van a fichar? ¿Nadie mira su perfil? No hablamos del aspecto técnico. Hay que mirar su historial. Fichan al jugador. ¿Cuánto tiempo tarda en ponerse en forma?“, afirmó el DT de 64 años.

En esa misma línea, Renato Gaúcho lamentó que un club tan grande como Gremio y al que él supo llevarlo a la gloria al levantar la Copa Libertadores 2017, se encuentre luchando por no perder la categoría. Actualmente están a dos puntos de la zona de salvación con siete partidos por jugar.

“Renato tiene la culpa, por supuesto. Pero hay que analizarlo todo desde el principio del año. Es inaceptable que el Gremio, con lo grande que es el club, esté luchando en el fondo de la tabla. Todos tienen su parte de la culpa”, aseveró.

Erick Noriega, quien tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028, ha disputado 41 partidos a lo largo de la temporada, divididos en encuentros por el Brasileirao, Campeonato Gaúcho, Copa de Brasil y Copa Sudamericana. En el último duelo frente a Cruzeiro fue titular, jugó 54′ minutos y recibió una tarjeta amarilla. Un detalle no menor es que viene jugando de volante y no de central como en la Selección Peruana.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de perder por 4-2 a manos de Cruzeiro, Gremio volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Coritiba, en el compromiso correspondiente a la fecha 32 del Brasileirao 2026. Dicho encuentro está programado para el lunes 26 de octubre desde las 5:00 p.m. (horario de Perú, con dos horas más en Brasil) y se disputará en el Estadio Major Antônio Couto Pereira.

En cuanto a la transmisión en territorio peruano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR