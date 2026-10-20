Alianza Lima vivió una jornada especial este martes 20 de octubre al acudir al Santuario de Las Nazarenas para participar en la tradicional misa en honor al Señor de los Milagros. Como cada año, representantes de la institución blanquiazul se reunieron para renovar su fe y agradecer las bendiciones recibidas, en una ceremonia que contó con la presencia de Paolo Guerrero y otros integrantes del plantel.

Durante la celebración religiosa, el delantero íntimo tuvo un momento especial al participar en una oración dedicada al pueblo peruano y a toda la familia aliancista. Sus palabras estuvieron dirigidas a pedir por la unión, la fortaleza y la fe de quienes forman parte de la institución, en una jornada que fue más allá de la actividad deportiva.

“Por el pueblo peruano y nuestra familia blanquiazul, por nuestras familias y amigos, por nuestros equipos deportivos”, expresó Guerrero durante la misa, incluyendo en su plegaria a las personas cercanas a los integrantes del club y a las diferentes disciplinas que representa Alianza Lima.

El atacante también pidió que el Señor de los Milagros acompañe a la familia aliancista y fortalezca sus convicciones. La oración estuvo enfocada en mantener la unión entre sus integrantes y en encontrar la fuerza necesaria para continuar afrontando los desafíos, tanto dentro como fuera de las canchas.

“Para que el Señor aumente nuestra fe, nos mantenga unidos en el amor y nos dé la fuerza para ser testigos de su palabra, cumpliendo sus designios”, continuó el delantero durante su participación en la ceremonia religiosa, antes de cerrar la petición con la frase: “Roguemos al Señor”.

La presencia de Guerrero formó parte de una jornada que reunió a jugadores del primer equipo, integrantes del comando técnico, directivos y representantes de otras disciplinas deportivas de la institución. La tradicional visita a Las Nazarenas es una de las actividades más arraigadas en el calendario blanquiazul durante octubre, mes marcado por la devoción al Cristo Moreno.

Además de la misa, la ceremonia de este año tuvo un significado especial para Alianza Lima, que en el marco de su 125.º aniversario otorgó al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas la categoría de socio honorario. El reconocimiento fue recibido por la madre priora, Sor Rosa de Jesús, y estuvo acompañado de la entrega de una camiseta y una medalla conmemorativa.

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