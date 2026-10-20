Alianza Lima no solo se encuentra enfocado en la recta final de la Liga 1 2026, sino que también empieza a planificar lo que será la conformación de su plantel para la próxima temporada. La directiva blanquiazul busca reforzar algunas posiciones y ya tendría en carpeta a dos futbolistas que vienen destacando en el campeonato local y que recientemente fueron considerados en la Selección Peruana.

Uno de los nombres que aparece en el radar de la institución victoriana es Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos. El guardameta ha tenido continuidad en el torneo local y formó parte de la última gira de la Bicolor por Estados Unidos, factores que lo colocarían como una alternativa para reforzar la portería blanquiazul de cara al 2027.

Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos, es uno de los futbolistas que estaría en el radar de Alianza Lima de cara a la temporada 2027. El guardameta viene siendo observado por la institución blanquiazul, que buscaría reforzar su plantel para afrontar los desafíos del próximo año.

Sin embargo, el portero no sería el único jugador que interesa en Matute. La institución victoriana también estaría evaluando alternativas para fortalecer su zona ofensiva. En ese sentido, otro futbolista de la Liga 1 que habría despertado el interés de la dirigencia es Piero Magallanes, extremo derecho de Sport Huancayo.

El atacante viene destacando en el campeonato nacional y recientemente recibió el llamado de Mano Menezes para integrar la Selección Peruana. Sus características ofensivas lo convertirían en una alternativa para Alianza Lima, que buscaría incorporar nuevas variantes en ataque para afrontar la próxima temporada.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz

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