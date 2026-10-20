FC Cajamarca no tiene margen de error. Luego de sufrir una dolorosa derrota ante Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura, el cuadro cajamarquino afrontará la recta final de la Liga 1 2026 con la obligación de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. En medio de este complicado panorama, el equipo tendrá un nuevo entrenador tras la salida de Celso Ayala.

Se trata de Santiago Acasiete, quien será el encargado de tomar las riendas del conjunto auriazul. El exdefensor de la Selección Peruana regresará a la máxima categoría del fútbol peruano para afrontar un desafío importante en su carrera como entrenador: mantener a FC Cajamarca en la primera división, cuando restan pocas jornadas para el cierre de la temporada.

La llegada del estratega nacional se produce luego de que el club confirmara la salida de Celso Ayala. El técnico paraguayo y su comando técnico dejaron sus funciones de mutuo acuerdo, principalmente por motivos de salud del entrenador. De esta manera, la institución deberá reorganizar su planificación deportiva para afrontar los últimos compromisos del campeonato.

Acasiete tendrá poco tiempo para trabajar con su nuevo plantel. Su principal objetivo será encontrar soluciones futbolísticas que permitan al equipo recuperar terreno en la clasificación acumulada. La presión será importante, pues cada partido puede resultar determinante para las aspiraciones de FC Cajamarca de continuar compitiendo en la Liga 1 durante la próxima temporada.

Santiago Acasiete y su última experiencia en la Liga 1

El nuevo entrenador de FC Cajamarca cuenta con experiencia reciente en el fútbol peruano. Durante la temporada 2025, estuvo al frente de Juan Pablo II College, equipo con el que consiguió el ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, su etapa en dicha institución terminó en noviembre de ese año, luego de una campaña con resultados adversos en la primera división.

Ahora, el exfutbolista tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones como entrenador. Su regreso se produce en un momento complicado para el conjunto cajamarquino, que necesita cambiar su dinámica de resultados y sumar unidades en el tramo decisivo del campeonato. El desafío será encontrar rápidamente una identidad de juego que le permita competir en igualdad de condiciones.

FC Cajamarca y su lucha por evitar el descenso

La situación deportiva del equipo se complicó después de caer por 2-1 ante Deportivo Moquegua, en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura. Con ese resultado, FC Cajamarca quedó comprometido en la tabla acumulada, con 26 puntos y apenas una unidad de ventaja sobre ADT, su rival directo en la lucha por la permanencia. El equipo cajamarquino deberá reaccionar cuanto antes para evitar complicaciones mayores.

El próximo desafío será frente a Sport Boys, este domingo 25 de octubre, en el estadio Miguel Grau del Callao. Ese compromiso podría marcar el debut de Santiago Acasiete en el banquillo auriazul y será una prueba importante para un equipo que necesita resultados inmediatos. Con pocas fechas por disputarse, FC Cajamarca buscará comenzar una nueva etapa con una victoria que le permita seguir peleando por la permanencia.

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