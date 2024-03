Revisa a qué hora juegan Bayern Múnich vs. Lazio, por el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League 2023-24. El compromiso está programado para jugarse este martes 5 de marzo en el Allianz Arena (Alemania). El equipo ‘bávaro’ no viene en un buen momento, pero buscará revertir la derrota por 1-0 en el partido de ida. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver este duelo decisivo, en busca del pase a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llega a este compromiso tras igualar 2-2 con Friburgo en el Europa-Park Stadion (Friburgo), por la jornada 24 de la Bundesliga. El equipo ‘bávaro’ comenzó perdiendo, pero logó igualar con goles del francés Mathys Tel y su joven estrella Jamal Musiala. De esta forma, salvó un empate, pero complicó más sus chances de luchar por el título local.

En estos momentos, Bayern Múnich tiene 54 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla, con diez unidades menos que el líder Bayer Leverkusen, que es dirigido por Xabi Alonso y es el gran candidato a llevarse la Bundesliga. Teniendo en cuenta que las cosas en la liga doméstica se han complicado, el multicampeón alemán apunta todas sus balas a la Champions League.

Eso sí, no la tendrá fácil porque luchará contra una aguerrida Lazio, que logró ganar 1-0 en el partido de ida jugado en el Estadio Olimpico de Roma. En aquel duelo, el equipo ‘teutón’ sufrió la expulsión del defensor Dayot Upamecano por una dura falta, en el inicio del segundo tiempo. Acto seguido, desde el punto de penal, el delantero italiano Ciro Immobile colocó el 1-0 definitivo.

Lazio, por su parte, llega a este compromiso tras conseguir dos derrotas consecutivas en la Serie A, ante Fiorentina y AC Milan. En el duelo ante el ‘rossonero’, el equipo romano sufrió la expulsión de tres jugadores (dos en el tiempo extra) y terminó cayendo por 1-0, tras el único gol de Noah Okafor. Lazio se ubica en la novena posición y está muy lejos de los primeros lugares, por lo que apunta fuerte a llegar lo más lejos posible en la Champions.





¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Lazio?

Bayern Múnich vs. Lazio se realizará en el Allianz Arena, este martes 5 de marzo desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y 9:00 p.m. en España.





¿En qué canales ver Bayern Múnich vs. Lazio?

La transmisión del partido Bayern Múnich vs. Lazio será por ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por HBO Max y TNT, en México. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR