El Real Madrid y el RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League. El Estadio Santiago Bernabéu será escenario de un encuentro en el que los dirigidos por José Mourinho buscarán mantener su buen momento y sumar una nueva victoria en el torneo continental.

Real Madrid llega motivado después de golear por 4-1 al Sevilla en LaLiga. Además, ganó sus dos primeros partidos de Champions, frente al Inter y la Roma, por lo que intentará prolongar su racha positiva antes de visitar al Barcelona en el clásico del fútbol español. La principal expectativa estará puesta en su poder ofensivo y en las decisiones que tome José Mourinho para definir el once inicial.

Tras los últimos entrenamientos, ‘Mou’ mandaría la siguiente alineación para enfrentar a los alemanes: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

Por su parte, el RB Leipzig afronta este compromiso con la necesidad de conseguir un resultado importante fuera de casa. El equipo alemán, dirigido por Martín Demichelis, llega tras sufrir una dura derrota por 6-1 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga, resultado que buscará dejar atrás en una de las visitas más exigentes de su calendario europeo.

En la Champions League, el Leipzig perdió por 4-1 ante el Como en su estreno y después consiguió recuperarse con una victoria por 1-0 frente al PSV. Con tres puntos en la tabla, el cuadro alemán intentará aprovechar sus oportunidades y reducir los espacios para evitar que el Real Madrid imponga su ritmo desde los primeros minutos.

Así pues, ‘Micho’ pararía el siguiente equipo para detener el poderío de los merengues: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum; Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui; Brajan Gruda, Christopher Nkunku, Antonio Nusa; Rômulo Cardoso.

El encuentro también representa una prueba importante para ambos entrenadores. Mientras Mourinho buscará administrar el buen momento del Real Madrid sin perder de vista el clásico del domingo, Demichelis necesitará una respuesta colectiva de su equipo para competir en el Bernabéu. La eficacia en ataque y la concentración defensiva pueden marcar la diferencia.

Con estos antecedentes, el Real Madrid parte con la intención de aprovechar la localía y consolidarse entre los equipos que han comenzado la Champions con puntaje perfecto. El Leipzig, en cambio, buscará dar el golpe en territorio español y sumar puntos que le permitan mejorar su posición en la Fase de Liga.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Leipzig:

La posible alineación del Real Madrid vs. Leipzig: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. La posible alineación del Leipzig vs. Real Madrid: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum; Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui; Brajan Gruda, Christopher Nkunku, Antonio Nusa; Rômulo Cardoso.

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