El Torneo Clausura ingresó en su etapa más decisiva y cualquier traspié podría ser crucial en el desenlace del campeonato. En Alianza Lima lo saben perfectamente, por lo que la noticia de la lesión de Esteban Pavez ha generado preocupación en más de uno, tomando en cuenta su importancia en el esquema de Pablo Guede y lo clave que ha sido su presencia en el centro del campo a lo largo de la temporada.

Como se recuerda, Esteban Pavez no puedo terminar el partido en donde los íntimos vencieron por 3-1 a Atlético Grau, por lo que tuvo que ser sustituido en el entretiempo tras aquejar una molestia. En principio, no hubo muchas luces sobre su posible lesión, pero lo que sí estuvo claro es que se trataba de un problema distinto al que lo había marginado del encuentro frente a Cusco FC en la jornada anterior.

Así pues, según pudo confirmar RPP Noticias, el chileno presenta un desgarro que requerirá un tiempo de recuperación de al menos dos semanas, por lo que es casi un hecho que se perderá el partido frente al CD Moquegua y Sporting Cristal, pactado para este domingo 25 de octubre y el próximo jueves 29 del mismo mes, respectivamente.

Esteban Pavez tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. (Foto: Alianza Lima)

Si la situación se agrava o si en el comando técnico prefieren no arriesgarlo hasta esperar que esté al 100% físicamente, es posible que el volante también se pierda el compromiso ante Cienciano en Matute, a jugarse el martes 3 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura. Es decir, en el peor de los casos el mediocampista se perdería al menos tres encuentros.

Considerando que estamos en una etapa del campeonato en donde nadie regala nada y todos se están jugando algo, ya sea la lucha por el título o un cupo a un torneo internacional, en Alianza Lima tendrán que resolver esta ausencia para que el buen momento del equipo no se resienta y los objetivos de la institución no se vean comprometidos. Pablo Guede tendrá una ardua tarea para hallar la solución ideal a esta baja.

En el papel, Jesús Castillo se perfila como el sustituto ideal de Esteban Pavez, pues por características de juego podría suplir algunas funciones del chileno en el mediocampo. Gianfranco Chávez es otra de las alternativas, ya que desde la pretemporada ha tenido la oportunidad de jugar muchas veces en dicho sector. Veremos qué determinación toma Guede en estos días y cuál será su decisión final pensando en el duelo más cercano contra el CD Moquegua.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima tras su último paso por Colo Colo. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 25 de octubre desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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