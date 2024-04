En el Emirates Stadium, Arsenal vs. Bayern Munich se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 9 de abril por los cuartos de final de la Champions League 2024. Este crucial enfrentamiento de ida será determinante para los ‘Artilleros’, quienes atraviesan un excelente momento y buscan aprovechar la mala racha de los ‘Bávaros’. El partido dará inicio a las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Arsenal vs. Bayern Munich: posibles alineaciones

Arsenal: David Raya; B. White, W. Saliba, Gabriel, O. Zinchenko; M. Odegaard, Jorginho, D. Rice; B. Saka, K. Havertz y Gabriel Jesus.

Bayern Munich: S. Ulreich; J. Kimmich, D. Upamecano, Kim Min -Jae, A. Davies; K. Laimer, L. Goretzka; T. Muller, J. Musiala, S. Gnabry; Harry Kane.