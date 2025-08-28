Carlos Zambrano dejó la Videna y ya no entrena con el plantel de la Selección Peruana. ¿Llegará a los partidos frente a Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026? Según reveló la periodista Darinka Zumaeta, el defensor de Alianza Lima salió del país por motivos personales, con permiso de Óscar Ibáñez tras una conversación previa. El ‘Káiser’ no está descartado para los partidos clasificatorios, ya que se unirá al resto de la delegación en Montevideo.
Noticia en desarrollo...
