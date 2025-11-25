A una semana del arranque de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, donde Alianza Lima quedó emparejado con Sporting Cristal en la semifinales, hay tema pendiente que tiene en vilo a la hinchada blanquiazul: ¿qué pasará con Hernán Barcos en el 2026? Su permanencia no está asegurada y por ahora, por sensaciones y declaraciones de las partes involucradas, todo pinta para que este sea el último año del ‘Pirata’ en La Victoria.

Hay que precisar que, como suele suceder en el fútbol, esto es muy cambiante y la decisiones final la tomarán los encargados del área deportiva de Alianza Lima, con Franco Navarro Monteiro como director y su hijo Franco Navarro Mandayo como gerente. El ‘Pirata’, por su parte, viene señalando desde hace semanas que ya le hizo saber al club su intención de seguir, pero por ahora no ha recibido una respuesta.

En medio de esta incertidumbre, un hombre identificado con Alianza Lima y que supo salir campeón nacional en el 2017 dio su opinión al respecto: Pablo Bengoechea. En una reciente entrevista con el programa Fútbol Como Cancha, el uruguayo fue consultado sobre este tema y no dudó en dejar un mensaje.

Hernán Barcos registra 76 goles con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Fiel a su estilo, el ‘Profesor’ no quiso entrar en polémicas y priorizó lo mejor para ambas partes, no sin antes mencionar todo lo conseguido por Hernán Barcos desde su llegada en el 2021. “Nunca fui de meterme o de tener opinión donde no debo. Que sea lo mejor para Alianza y para Barcos, no hay duda que lleva muchos años en la institución y le ha tocado hacer grandes cosas”, sostuvo.

En esa misma línea, Pablo Bengoechea precisó que en este tipo de situaciones, lo importante es que las decisiones de ambas partes se den de mutuo acuerdo. Y es que por cómo están las cosas, lo más seguro es que pronto exista una reunión entre el ‘Pirata’ y la directiva íntima. “Me imagino que de común acuerdo van a decidir. Espero que sea lo mejor para Alianza y para Barcos”, remarcó el charrúa.

Hace unos días, el mismo Barcos confirmó que luego del partido con UTC tendría una reunión con las cabezas de Alianza Lima, donde esperaba definir su futuro para la próxima temporada. A propósito de eso, también reveló que Albion FC, equipo que recién ascendió a la Primera División de Uruguay, lo contactó. Eso sí, precisó que en estos momentos la prioridad la tiene el cuadro blanquiazul. ¿Se quedará?

Hernán Barcos tiene dos títulos nacionales con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 3-0 a UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

