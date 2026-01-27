Barcelona vs. Copenhague juegan este miércoles 28 de enero, por la octava jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a jugarse en el estadio Camp Nou (Lisboa, Portugal), donde los dirigidos por Hansi Flick necesitan sumar de a tres para asegurar su lugar en los octavos de final, y evitar la ronda de play-offs (dieciseisavos de final). Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los culés supieron remontar en la última jornada del torneo, cuando vencieron por 4-2 a Slavia Praga en República Checa. Sin embargo, aún no tiene su boleto seguro a la siguiente fase, por lo que se trata de un duelo clave ante el club danés para avanzar y esperar a su nuevo rival.

Por su parte, FC Copenhague apenas ha sumado ocho puntos y debe sumar en esta complicada visita para soñar con los playoffs de la competición. El equipo del peruano Marcos López buscarán una gesta heróica para seguir con vida en el campeonato de mayor prestigio a nivel de clubes.

Barcelona llega con la moral al tope, luego de vencer el último fin de semana a Real Oviedo por 3-0, con lo que aseguran el primer lugar de LaLiga, aunque solo tiene 1 punto de ventaja sobre su clásico rival, Real Madrid.

Los culés golearon a Real Oviedo y siguen en el primer lugar de LaLiga. (Foto: Barcelona)

Por su parte, FC Copenhague aún no inicia la competencia oficial a nivel local, sin embargo, jugó un amistoso el pasado viernes 23 de enero ante B.93, con victoria de 3-2.

En lo que a Champions League respecta, empató a un gol por lado ante Napoli en condición de local, pese a jugar con 10 hombres desde el minuto 35. Scott Francis McTominay abrió el marcador a favor de los italianos, mientras que Jordan Larsson marcó la paridad.

Barcelona vs. Copenhague: horarios del partido

El partido entre Barcelona vs. Copenhague está programado para este miércoles 28 de enero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Barcelona vs. Copenhague: canales de TV

El encuentro entre Barcelona vs. Copenhague se disputará en el Estadio Camp Nou (Barcelona, España), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR