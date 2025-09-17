Barcelona vs. Newcastle United se enfrentan este jueves 18 de septiembre, en el choque correspondiente a la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el St. James’ Park (Newcastle, Inglaterra), donde los dirigidos por Hansi Flick parten como favoritos para quedarse con los tres puntos, pese a que no podrán contar con Lamine Yamal por lesión. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Barcelona llega con una trayectoria sólida en LaLiga; ha acumulado tres victorias y un empate en sus primeros cuatro partidos, posicionándose entre los primeros puestos de la tabla y con la necesidad de mostrar que puede aspirar al título continental. Sin embargo, las ausencias amenazan con condicionar su plan táctico, especialmente en ataque. Uno de los golpes más sensibles es la baja de Lamine Yamal, lesionado en el pubis tras su participación con la selección española.

No solo Yamal está descartado: también estarán fuera Alejandro Balde, Gavi y el portero Marc-André ter Stegen, todos por lesiones. Unos contratiempos que obligan al técnico Hansi Flick a recomponer su esquema y buscar alternativas para mantener el equilibrio defensivo y ofensivo del equipo. Frenkie de Jong, por otro lado, ha logrado recuperarse y figura en la convocatoria, lo que supone un alivio para el centro del campo culé.

Lamine Yamal no jugará ante Newcastle por lesión. (Foto: Josep Lago / AFP)

Newcastle United, por su parte, regresa a la Champions League con aspiraciones renovadas pero también con dudas. En la Premier League ha sumado una victoria, dos empates y una derrota, lo que los sitúa en una posición intermedia de la tabla tras cuatro jornadas; no obstante, su rendimiento en casa será clave para empezar con buen pie en Europa.

Entre sus ausencias más destacadas se encuentran el centrocampista Jacob Ramsey, incorporado este mercado, quien sufrió una lesión en el tobillo que lo dejará fuera varios partidos, incluyendo el del Barça. También se suma la duda de Yoane Wissa, con molestias en la rodilla, cuyo regreso no está garantizado para este jueves.

Otro punto a destacar es la situación disciplinaria y de sanciones. Flick había sido sancionado por la UEFA tras incidentes en la semifinal contra el Inter de Milán, pero una apelación permitió que su suspensión de un partido quede suspendida, lo que significa que podrá dirigir al Barcelona en este debut europeo.

Newcastle llega a este partido después de vencer por 1-0 al Wolverhampton. (Foto: Newcastle)

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Newcastle?

Barcelona vs. Newcastñe está programado para este jueves 18 de septiembre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Newcastle?

Barcelona vs. Newcastle se disputará en el St. James’ Park, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

