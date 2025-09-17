La lucha por ganar el Torneo Clausura se pone cada vez más interesante. Si bien Universitario de Deportes (18 puntos) quedó como líder tras vencer a Melgar en Arequipa, Cusco FC (16) no le pierde los pasos y se colocó como escolta luego de derrotar a Sporting Cristal en casa. Por si fuera poco, los dorados tienen dos partidos menos y dependen de sí mismos para llevarse el segundo certamen de la temporada.

Este gran presente del conjunto imperial no se explicaría sin la voracidad goleadora de Facundo Callejo, quien frente a los rimenses se despachó con un doblete para concretar el 3-2, llegando así a su vigésima anotación en lo que va de la campaña 2025. En medio de eso, el argentino charló con Desmarcados y se refirió al mano a mano que tienen con la ‘U’.

Además de tener dos partidos menos que los cremas, hay que tomar en cuenta que Cusco FC visitará el Estadio Monumental en la fecha 11, en un enfrentamiento que podría marcar el destino de ambos equipos en la recta final del campeonato. Callejo sabe que si ganan en Ate, darán un paso importante en la lucha por el Torneo Clausura; sin embargo, al igual que sus compañeros, prefiere ir paso a paso.

“Nosotros como club y equipo, tenemos trazado ir partido a partido. Tenemos el partido contra la ‘U’ a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que tenemos una seguidilla importante. La ‘U’ tiene más días de descanso que nosotros, ellos no juegan ahora, entonces, vienen con descanso y van a ser locales”, afirmó.

Facundo Callejo es el goleador de la Liga 1 2025 con 20 tantos. (Foto: Liga 1)

El ‘Toro’ es consciente que si siguen por esta línea, y asumen que tienen los argumentos para ganar en el Monumental, le complicarán el trámite a los de Jorge Fossati –el partido está programado para el sábado 27 de septiembre desde las 6:00 p.m.–. “Llegado el momento, cuando nos toque visitar a Universitario, trataremos de preparar el partido de la mejor manera, e iremos con las armas que tenemos siempre, tratar de lastimar cuando se pueda”, acotó.

En otro momento de la entrevista, Facundo Callejo habló sobre su pasado como volante y reveló que tuvo que reinventar su estilo de juego para adaptarse a la posición de centrodelanteros, teniendo que mejorar sus condiciones físicas. Sin ese esfuerzo extra, seguramente no hubiéramos podido ver esta versión que la está ‘rompiendo’ en la Liga 1.

“Yo era volante por derecha en el fútbol argentino, pero ya quería empezar a ser delantero. Recién hace tres años que juego de ‘9’ únicamente. Para poder ser delantero me tuve que prepararme, adaptar mi físico, hice un cambio para poder jugar de ‘9’ y tuve que mejorar mi salto. Hoy por hoy, la mayoría de goles que hago son de cabeza”, sentenció.

Facundo Callejo llegó a Cusco FC proveniente de Aucas de Ecuador. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de vencer por 3-2 a Sporting Cristal, Cusco FC volverá a tener actividad en estos días cuando visite a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Las Américas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

