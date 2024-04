Este martes 16 de abril de 2024, el Barcelona se medirá con el PSG en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Olímpico de Montjuic. Los azulgranas, que serán locales y cuentan con una ventaja inicial tras su victoria de 3-2 en la ida, protagonizarán un encuentro que captará la atención mundial debido a la calidad de los jugadores en el campo y el excelente momento que ambos equipos están viviendo. Este partido no solo podría significar el retorno de los catalanes a las semifinales tras cinco años de ausencia, sino que también aviva la esperanza de alcanzar la final y conquistar la ansiada ‘Orejona’. Al respecto, el entrenador culé, Xavi Hernández, tiene claro como debe desenvolverse su equipo ante el conjunto parisino.

Durante la conferencia de prensa del técnico del Barcelona, este lunes 15 de abril, se mostró muy entusiasmado y hasta emocionado sobre el próximo enfrentamiento contra los dirigidos de Luis Enrique.“Estoy muy motivado, contento de estar donde estamos, orgulloso. (...) Creo que es un buen momento y estoy excitado para el partido de mañana. Lo notamos. Estoy con Ancelotti, las victorias dan alivio, y las derrotas no te dejan respirar”, manifestó el DT.

Aunque dos jugadores fundamentales en el mediocampo, Christensen y Sergi Roberto, estarán ausentes debido a suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas, el conjunto azulgrana buscará superar esta situación confiando en la unidad del equipo y en el compromiso de sus jugadores tanto en la ofensiva como en la defensiva, lo cual Xavi considera como claves para salir airosos.

“La clave es ser un equipo, todos juntos. En ataque, en defensa. Creo que si somos un equipo, tenemos muchas probabilidades de pasar a semifinales”, enfatizó Hernández. Además, otro aspecto crucial, según el estratega, será el hecho de que jugarán en casa, aunque reconoce que su rival saldrá con una gran determinación.

“Para nosotros hoy es una oportunidad muy grande, para todos. Tenemos el factor casa a favor, y Montjuic bueno, no es lo mismo que el Camp Nou. Luis Enrique no especulará, saldrá a por todo, y su sistema será presionar e ir arriba con la línea defensiva”, declaró Xavi. Ante esta situación, el técnico culé, finalmente, señaló que no saldrán a especular.

“Nosotros no especulamos. Queremos quitarle el balón al PSG, atacar y ganar. (...) Para poder pasar, tenemos que hacer las cosas muy bien, porque nos van a exigir muchísimo. Visualizo un partido como el de la ida. Insisto, tenemos una guerra futbolística clarísima. Ellos no especulan, nosotros tampoco”, concluyó.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?

El encuentro entre Barcelona y PSG, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4; en España comenzará a las 9 de la noche.

¿En qué canales pasan Barcelona vs. PSG?

El partido entre FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

El Barcelona le ganó 3-2 a PSG en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en París. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

En el reciente partido entre el Real Madrid y el Manchester City, el técnico catalán fue avistado con un lujoso reloj Richard Mille modelo RM27-01 valorizado en 1,3 millones de euros. Dicho accesorio es una edición especial ya que tan solo se produjeron 50 de estas unidades en el mundo. (Video: América TV)