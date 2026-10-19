Aunque en la previa no partía como favorito, Universitario de Deportes sacó su casta de tricampeón y venció por 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo, sumando 24 puntos y colocándose tercero del Torneo Clausura, a solo un punto de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con 25. Sin embargo, las declaraciones pospartido no dejaron de estar vinculadas a las polémicas que se han suscitado a lo largo de la semana.

Esta vez Franco Velazco, administrador de la ‘U’, fue consultado sobre las recientes afirmaciones de Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, en donde señaló no conocerlo ni tener idea de quién era. Asimismo, el argentino aseguró que el directivo solo está buscando notoriedad.

“No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es. No sabía que los administradores hablaban de fútbol o se metían con los entrenadores de los equipos rivales. Debe querer notoriedad o lo que sea”, sostuvo en su última conferencia de prensa tras el triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau.

En primera instancia, Franco Velazco aseguró no haber escuchado con exactitud lo que dijo Guede, pues se encontraba en Ecuador junto al plantel femenino que viene disputando la Copa Libertadores. “No, no, me dijeron algo. La verdad que he estado atento a lo del femenino, recién he llegado de Quito”, le dijo a Fútbol en América.

Franco Velazco es el actual administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario)

En esa misma línea, el administrador de la institución merengue evitó acrecentar la polémica con el DT de Alianza Lima y prefirió esperar qué dicen los resultados a final de temporada. “Ahora no es el momento para entrar en dimes y diretes, no ha sido mi estilo tampoco. Vamos a ver fin de año, a fin de año vamos a ver quién hizo mejor las cosas”, agregó.

Finalmente, Velazco apuntó a que el área administrativa y deportiva solo se enfocarán en lo que resta del campeonato. “Estamos concentrados en lo que es el resto del campeonato. Esto es fútbol, el que se pica, pierde”, sentenció.

Pablo Guede está dirigiendo su primera temporada en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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