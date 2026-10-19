Alianza Lima venció por 3-1 a Atlético Grau el último fin de semana y se afianzó en la pelea por el Torneo Clausura, con una recta final del campeonato que promete darnos más de una sorpresa. Sin embargo, no todo es color de rosa en tienda blanquiazul, pues en dicho partido dos futbolistas tuvieron que salir por molestias físicas y el comando técnico tendrá que analizar cómo llegarán para los próximos compromisos.

Esteban Pavez fue el primero en ser sustituido durante el entretiempo y Jesús Castillo tuvo que ingresar en su lugar para tomar ubicarse en el centro del campo. Cuando se efectuó el cambio, muchos pensaron que fue por la misma razón por la que se perdió el encuentro frente a Cusco FC. No obstante, Pablo Guede dio más detalles en la conferencia de prensa pospartido y aseguró que la zona afectada es otra.

“El cambio de Pavez fue porque creo que se rompió; le dolía la pierna. Lo vi a los 20 minutos y me di cuenta. Lo iba a sacar en el primer tiempo, a los 20 o 25 minutos, pero no me quise apurar”, aseguró el argentino el último sábado, dando las primeras luces sobre el estado físico del chileno.

Hasta el cierre de esta nota, Alianza Lima no ha emitido un parte médico sobre el estado de Esteban Pavez y por ahora el panorama no está del todo claro. Eso sí, las declaraciones de Guede dan a entender que no se trataría de algo sencillo y podría tardar en recuperarse si la resonancia magnética así lo confirma. De momento, todo hace indicar que se perdería el partido contra CD Moquegua.

Esteban Pavez tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. (Foto: Alianza Lima)

Pavez no es un elemento cualquiera en Alianza Lima, sino el equilibrio en el mediocampo. Por ese motivo, si bien su posible ausencia ante CD Moquegua podría ser resuelta con la inclusión de Jesús Castillo o Gianfranco Chávez en dicha zona, en tienda íntima esperan que pueda recuperarse para el enfrentamiento con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, pactado para el próximo jueves 29 de octubre por la fechas 14 del Torneo Clausura.

Otro futbolista que salió sentido del partido contra Atlético Grau fue Mateo Antoni, quien fue sustituido por Gianfranco Chávez a los 54′. Al igual que Pavez, todavía no se conoce el parte médico del zaguero uruguayo, pero lo más seguro es que en las próximas horas tengamos novedades sobre su estado y si estará a disposición del comando técnico para el este fin de semana.

Finalmente, un caso aparte es el de Nicolás Díaz, quien salió en lista este sábado y estaba preparado para ser una pieza de recambio si el partido así lo requería, pero durante el calentamiento empezó a sentir un mareo que lo desafectó del compromiso. Veremos cómo evoluciona con el correr de los días y si eso le permite ser considerado nuevamente en la nómina de convocados frente al CD Moquegua.

Mateo Antoni llegó a Alianza Lima a préstamo desde Argentinos Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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