Universitario de Deportes mostró posiblemente su mejor versión en lo que va de la temporada, pues sin ser tan deslumbrante, terminó goleando por 4-1 a Alianza Atlético para volver a meterse en la pelea por el Torneo Clausura y, a su vez, seguir soñando con el tetracampeonato. Fabián Bustos, quien llegó para asumir la dirección técnica del equipo tras la abrupta salida de Héctor Cúper, habló brevemente sobre lo ocurrido en el Estadio Mansiche y destacó las fortalezas de su equipo.

En primera instancia, el argentino se refirió a la imposibilidad de poder estar en la zona técnica debido a la sanción que sigue cumpliendo –solo le falta una fecha para volver a estar en el banquillo–, dejando en claro que en el palco se vive de una manera muy distinta a cuando está en el campo. “Abajo (en la cancha) es más lindo, se sufre menos”, dijo en una entrevista con Fútbol en América.

En cuanto a la propuesta que tuvo Universitario frente a Alianza Atlético, Bustos destacó el hecho de que sus jugadores hayan aplicado en el campo todo lo que trabajaron durante la semana. “Hicieron un gran trabajo los chicos, aplicaron todo en su medida para que el resultado sea ese ante un equipo que venía bien”, apuntó.

En esa misma línea, el entrenador de 54 años remarcó que el mérito por este triunfo es todo de sus dirigidos, pues lograron ser más sólidos en el fondo y más movedizos en ataque. “Es mérito de ellos, de todo el trabajo del grupo, de empezar a hacer cosas que nos gustan y nos ayudan a ser más fuertes en defensa y más sueltos en ataque”, añadió.

Fabián Bustos está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Universitario)

Finalmente, cuando le consultaron sobre la titularidad de algunos jugadores que no venían teniendo minutos con los anteriores comandos técnicos, como Edison Flores y Horacio Calcaterra, Fabián Bustos prefirió no individualizar sus decisiones y prefirió recalcar que pasa él, desde su regreso al club, todos han comenzado desde cero.

“Yo miro desde cuando llegamos en adelante, no sé si antes tuvieron poco o más minutos veo el día a día, lo saben ellos. Tratamos de ser justos con los que alineamos, uno se inclina por detalles y los que están entrando están con ganas de colaborar”, aseveró.

A Bustos todavía le queda una fecha de suspensión, por lo que también se perderá la chance de estar en el banquillo contra Juan Pablo II College en el Estadio Monumental. Así pues, recién volverá a sentarse en la zona técnica en la jornada 14 cuando los cremas reciban a Sport Boys. El argentino ya empieza a hacer sentir su mano y en la ‘U’ confían en que les alcanzará para lograr el objetivo a fin de año.

Universitario venció por 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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