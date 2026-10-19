El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en una etapa decisiva y la fecha 13 promete emociones de principio a fin. Sporting Cristal (25), Sport Huancayo (24) y Universitario de Deportes (24) se mantienen en la pelea por el primer lugar, pero otros equipos también buscan acercarse a la cima. La jornada tendrá nueve partidos, con encuentros repartidos entre el viernes 23 y el lunes 26 de octubre, en una programación que puede mover la tabla de posiciones.

Sporting Cristal y Sport Huancayo llegan como líderes del segundo certamen del año, ambos con 25 puntos, mientras que Universitario ocupa el tercer lugar con 24 unidades. Detrás aparecen Juan Pablo II, Melgar, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima y Alianza Atlético, todos con 22 puntos. Con apenas tres unidades de diferencia entre el primero y el octavo puesto, cada resultado puede cambiar el panorama de la lucha por el título.

La fecha comenzará el viernes 23 de octubre con dos compromisos. UTC, el primer descendido de la temporada, recibirá a Melgar desde la 1:00 p.m., en un partido importante para el equipo arequipeño, que busca mantenerse cerca de los primeros lugares. Más tarde, a las 3:15 p.m., Atlético Grau se medirá con ADT, que necesita sumar para salir de la parte baja de la clasificación.

El sábado 24 habrá tres encuentros. Sport Huancayo jugará ante Alianza Atlético desde las 12:45 p.m., en un choque exigente para uno de los líderes del Clausura. Luego, a las 3:15 p.m., Cusco FC recibirá a Sporting Cristal, que intentará sostenerse en lo más alto del campeonato. El cuadro celeste no puede descuidarse, pues comparte puntaje con los huancaínos y tiene a Universitario pisándole los talones.

La jornada sabatina se cerrará con el partido entre Universitario y Juan Pablo II, programado para las 8:30 p.m. Los cremas necesitan seguir sumando para acercarse al liderato, mientras que su rival también se encuentra entre los equipos que pelean por los primeros puestos. La diferencia entre ambos es de solo dos puntos, por lo que el duelo puede tener consecuencias directas en la parte alta de la tabla.

Sporting Cristal es uno de los líderes del Torneo Clausura tras vencer a Comerciantes Unidos en la pasada fecha 12. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

El domingo 25 de octubre se disputarán tres encuentros más. CD Moquegua enfrentará a Alianza Lima desde la 1:00 p.m.; Sport Boys jugará ante FC Cajamarca a las 3:30 p.m.; y Deportivo Garcilaso cerrará la jornada dominical frente a Los Chankas, desde las 6:00 p.m. Para los blanquiazules, será una oportunidad de seguir sumando y evitar que los líderes amplíen la ventaja.

La programación publicada en el fixture oficial de la Liga 1 contempla un partido para el lunes 26 de octubre: Comerciantes Unidos frente a Cienciano, desde las 3:00 p.m. El encuentro completará la fecha 13 y será importante para ambos equipos en sus objetivos dentro del campeonato.

Con este panorama, la fecha 13 se presenta como una oportunidad clave para los candidatos al Clausura. Sporting Cristal y Sport Huancayo buscarán defender su lugar en la cima, mientras que Universitario intentará aprovechar cualquier tropiezo para tomar el primer puesto. Alianza Lima, Melgar, Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II y Alianza Atlético también necesitan resultados positivos para no perder contacto con los líderes, en una recta del torneo donde ya no hay demasiado margen para dejar puntos en el camino.

Universitario venció por 4-1 a Alianza Atlético y volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura 2026. (Foto: ITEA Sports)

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 23/10 1:00 p.m. UTC vs. Melgar Héroes de San Ramón 23/10 3:15 p.m. Atlético Grau vs. ADT Municipal Ambrosio Maco Arroyo 24/10 12:45 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Atlético IPD de Huancayo 24/10 3:15 p.m. Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega 24/10 8:30 p.m. Universitario vs. Juan Pablo II College Monumental 25/10 1:00 p.m. CD Moquegua vs. Alianza Lima 25 de Noviembre 25/10 3:30 p.m. Sport Boys vs. FC Cajamarca Miguel Grau 25/10 6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. FC Cajamarca Inca Garcilaso de la Vega 26/10 3:00 p.m. Cienciano vs. Comerciantes Unidos Juan Maldonado Gamarra

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