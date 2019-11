Barcelona vs. Slavia Praga: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir en directo el partido por la Champions League?

Este martes 5 de noviembre hay rumor de buen fútbol, pues Barcelona medirá fuerzas con Slavia Praga por la fecha 4 del Grupo F de la Champions League. El encuentro, que se disputará en el Camp Nou, iniciará a las 12:55 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play. En España , por otro lado, el duelo arrancará a las 18:55 horas vía Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League , con los goles, jugadas polémicas, estadísticas de ambos conjuntos, y más datos que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: revisa la guía completa de partidos y entérate cómo seguirlos en directo online



▷ Champions League en vivo: resultados, calendario y canales para ver todos los partidos de fases de grupos

​

▷ Copa Libertadores en vivo: resultados, fecha, hora y canales para ver el River Plate vs. Flamengo

Barcelona venció 2-1 al Slavia Praga por la fecha 3 de la Champions League. (AFP) Barcelona venció 2-1 al Slavia Praga por la fecha 3 de la Champions League. (AFP) Barcelona venció 2-1 al Slavia Praga por la fecha 3 de la Champions League. (AFP)

Tras caer de visita 3-1 ante el Levante el último fin de semana por la fecha 12 de LaLiga Santander , el conjunto azulgrana está obligado a pasar la página rápidamente para alegrar a su hinchada con un triunfo de local frente a su próximo rival en la Liga de Campeones , competición donde, de momento, marcha invicto.

Y es que en tres jornadas disputadas en el Grupo F de la Champions League , Barcelona ha registrado dos victorias y un empate, estadística que lo pone líder de su zona con siete unidades, siendo sus más cercanos perseguidores el Inter de Milán (2°) y el Borussia Dortmund (3°), ambos con cuatro.

Debido a dicha situación en la tabla, ninguno de los equipos de la llave puede asegurar su pase a los octavos de final en esta fecha 4, pero el triunfo los acerca al objetivo.

Es por esa razón que ante el Slavia Praga (4° con un punto), Barcelona buscará nuevamente sumar de a tres, ya que ya lo enfrentó en la última jornada y ganó 2-1. Si bien aquella vez el resultado fue positivo para el equipo dirigido por Ernesto Valverde , este sufrió mucho y solo acabó festejando por las grandes atajadas de Ter Stegen.

Barcelona viene de caer 3-1 ante Levante por la fecha 12 de LaLiga Santander. (AFP) Barcelona viene de caer 3-1 ante Levante por la fecha 12 de LaLiga Santander. (AFP) Barcelona viene de caer 3-1 ante Levante por la fecha 12 de LaLiga Santander. (AFP)

Para el duelo en el Camp Nou, el elenco culé deberá buscar el triunfo sin Luis Suárez , pues el delantero sufrió una lesión muscular en la pierna derecha el sábado contra el Levante. En reemplazo del ‘Pistolero’ entraría Ousmane Dembélé , quien pasaría a integrar el tridente ofensivo azulgrana junto con Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Además, Samuel Umtiti tampoco estaría, pues sigue recuperándose de los problemas que arrastra hace tiempo en la rodilla izquierda.



El Slavia Praga , por otro lado, invicto en el torneo liguero y con una ventaja a mitad de temporada de doce puntos respecto al segundo clasificado, afrontará el duelo por Champions League dispuesto a repetir el buen juego de hace dos semanas ante el Barcelona , pese a perder entonces en casa por 2-1.

El cuadro checo suma, de momento, un empate y dos derrotas en la actual edición de la Liga de Campeones , resultados que no reflejan el buen hacer de los pupilos de Jindrich Trpisovsky, que ha levantado la admiración de sus rivales del Grupo F, gracias al desborde y a la movilidad de sus laterales Vladimir Coufal y Jan Boril.

La mala noticia es la ausencia del central David Hovorka, quien, según apunta la agencia EFE, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido contra el Viktoria Plzen disputado hace dos semanas.

Quien sí estará disponible para el choque será el medio de contención marfileño Ibrahim Benjamin Traoré, ausente por lesión en el primer duelo con el Barcelona por el Grupo F de la Champions League.



Alineaciones posibles del Barcelona vs. Slavia Praga

Barcelona : Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Arthur, Dembélé, Antoine Griezmann y Lionel Messi.

DT: Ernesto Valverde.

Slavia Praga : Kolar, Coufal, Zeleny, Kúdela, Boril, Soucek, Masopust, Stanciu, Sevcík, Traoré y Olayinka.

DT: Jindrich Trpisovsky.



Barcelona vs. Slavia Praga: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 12:55 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 18:55 horas vía Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+

México: 11:55 horas en Ciudad de México vía ESPN Norte, ESPN México y ESPN Play Norte

Argentina: 14:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 14:55 horas en Brasilia vía Esporte Interativo Plus, TNT Go y TNT Brazil

Colombia: 12:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 14:55 horas en Santiago vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 12:55 horas en Quito vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 14:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 14:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 13:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 13:55 horas vía ESPN y ESPN Play



Últimos partidos del Barcelona

06/10/19 | Barcelona 4-0 Sevilla | LaLiga Santander

19/10/19 | Eibar 0-3 Barcelona | LaLiga Santander

23/10/19 | Slavia Praga 1-2 Barcelona | Champions League

29/10/19 | Barcelona 5-1 Real Valladolid | LaLiga Santander

02/11/19 | Levante 3-1 Barcelona | LaLiga Santander



Últimos partidos del Slavia Praga

19/10/19 | Slavia Praga 3-1 Pribram | Liga Checa de Fútbol

23/10/19 | Slavia Praga 1-2 Barcelona | Champions League

27/10/19 | Viktoria Plzen 0-1 Slavia Praga | Liga Checa de Fútbol

30/10/19 | Baník 2-0 Slavia Praga | Pohar CMFS

02/11/19 | Slavia Praga 4-0 Baník Ostrava | Liga Checa de Fútbol