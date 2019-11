A pocas horas del partido de Champions League 2019, entre Barcelona y Slavia Praga, el diario italiano 'TuttoSport' ha revelado que el Red Bull Salzburgo ha tasado en 100 millones de euros a Erling Braut Haland, una de las 'joyas' del fútbol de Europa que se encuentra en la mira de los azulgranas de cara al mercado de fichajes de verano en 2020.



Según la citada fuente, enterado que Haland se encuentra en el radar del FC Barcelona, el Salzburgo no ha perdido el tiempo para tasar a su joven estrella. El club austriaco lo compró solo por cinco millones de euros y ahora quiere venderlo por 100 'kilos'. Por lo menos.



Con un espectacular arranque de temporada, marcando seis goles en las tres primeras fechas de la Champions League 2019-20, Erling Haland se ha robado la atención del Barcelona gracias a su capacidad de brillar como centrodelantero o mediapunta. En Camp Nou no descartan ficharlo como el futuro reemplazante de Suárez.



Además del Barcelona, la citada fuente apunta que Real Madrid, Juventus y Manchester United también han apuntado el nombre de Haland para sus agendas de fichajes.



Hay que tener en cuenta que el joven atacante 19 años y con contrato hasta junio 2023 en el Salzburg, fue uno de los que llamó la atención en el Mundial Sub 20 que se celebró en tierras polacas este año. Por ejemplo, le anotó nueve goles a la Selección de Honduras y rompió todos los récords.

Erling Haland | Noruega | 19 años | Red Bull Salzburg | 13, 3 millones de dólares. (Foto: AFP)

Hoy juega el Barcelona

Por otro lado, Barcelona y Slavia Praga chocan este martes en el Camp Nou en el marco de la fecha 4 del grupo F de la fase de grupos de la Champions League. Los canales encargados de transmitir el partido son ESPN, Mitele Plus y Movistar Partidazo



Barcelona vuelve a la Champions League luego de una dura derrota el pasado sábado ante el Levante por LaLiga Santander. Los dirigidos por Ernesto Valverde dejaron una terrible imagen en el Ciudad de Valencia y nada mejor que una goleada ante los checos para reconciliarse con su hinchada en casa.



En el partido de ida entre Barcelona y Slavia Praga, el equipo de Valverde, que no gana la Champions League desde el 2015, se impuso por un marcador de 2-1 gracias a un gol de Messi y a uno en contra de Olayinka. Sin embargo, los de Les Corts estuvieron muy lejos de su mejor versión.

