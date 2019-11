El futbolista internacional danés Nicklas Bendtner asegura en una biografía publicada hoy que las fiestas con mujeres eran una "tradición" en las concentraciones de Dinamarca, además de detallar episodios de borracheras y juergas en su etapa en el fútbol inglés.



El exjugador del Arsenal y el Juventus fue durante años delantero de referencia de Dinamarca, con la que marcó 30 goles en 81 partidos (2006-2018) y disputó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.



"Las habitaciones están en una punta del hotel y hacemos que unas chicas traigan provisiones y reserven cuartos en la otra. Cuando Morten Olsen (seleccionador, 2000-2015) se va a dormir, nos movemos con sigilo y vamos allá. Es una tradición que ha existido durante mucho tiempo", escribe Bendtner en "Begge sider" (Ambas caras).



Tanto los exjugadores y excompañeros de Bendtner Peter Møller, ahora responsable de selecciones de la Federación danesa (DBU), y Jon Dahl Tomasson, ayudante del seleccionador, han declarado a medios locales no saber nada al respecto.



Y el seleccionador, Åge Hareide, ha rechazado que tal tradición exista, además de calificar de "ejemplar" el comportamiento de sus jugadores, incluido Bendtner, a quien recuperó para Dinamarca en la clasificación a Rusia 2018, aunque no lo incluyó en la lista final.



En el libro, escrito con un periodista danés, Bendtner culpa de su exclusión a Tomasson, con quien mantiene una mala relación desde sus inicios en la selección y a quien acusa de estar celoso de él y de criticarlo a sus espaldas.



"Lord Bendtner" revela también que cuatro días antes de debutar con Dinamarca a los 18 años, se emborrachó hasta quedar inconsciente en una fiesta y que sus amigos lo llevaron a casa en una carretilla.



"Estaba tan fuera de mí que me cagué en los pantalones y vomité por todos lados", explica Bendtner, quien dice no recordar nada de su primer entreno al día siguiente, aunque Olsen no supo de su mal estado y pudo debutar contra Polonia con un gol.



Fichado por el Arsenal a los 16 años como una gran promesa, Bendtner ha acumulado un amplio historial de escándalos en su carrera por su vida nocturna, que incluyen una condena por conducir borracho y otra por romperle la mandíbula a un taxista.



Fuente: EFE

