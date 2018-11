Cristiano Ronaldo se siente cómodo en Turín, pese a que no tiene a sus compañeros del Real Madrid. El delantero portugués ha comenzado a hacer goles y dar asistencias, por lo que su estadía en Italia es pacífica con los hinchas turineses. El delantero – igual – pese a no ser referente de la plantilla, tiene peso sobre las decisiones del equipo y, este miércoles de acuerdo a medios italianos, ‘CR7’ le habría hecho un pedido a la directiva.



¿De qué se trata? Cristiano Ronaldo habría sugerido el fichaje de Zinedine Zidane si es que Massimiliano Allegri no continúa en la Juventus para la próxima temporada. El técnico italiano es del gusto de los dirigentes, pero en el mercado de fichajes, su nombre sonó para otros equipos con mayor presupuesto que la ‘Vecchia Signora’ del Calcio. Zidane es un considerado un jugador de la casa por su pasado en Turín y sería una buena opción B para ellos.



Cristiano Ronaldo lleva siete goles marcados en la presente temporada de la liga italiana, aunque todavía no ha podido darse el gusto en la Champions League. En el Juventus Stadium, frente al Manchester United, el delantero espera revalidar su título de Mr. Champions y marcarle un gol a la oncena de Mourinho, que saldrá por los tres puntos en Italia.



Cristiano Ronaldo estará confirmado como titular para Allegri en pro de mantener el invicto en el presente edición de la Champions. Tres partidos y tres victorias. Frente a los ‘Red Devils’ se espera a continuar por esa buena racha y qué mejor que con un gol de Cristiano.